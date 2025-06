Cô dâu, chú rể túm tóc rồi ẩu đả dữ dội ngay trong đám cưới

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại màn ẩu đả giữa cô dâu và chú rể diễn ra ngay trên sân khấu khiến nhiều người bất ngờ.

Trong clip, một cặp đôi Ấn Độ đang làm lễ trên sân khấu. Chú rể được nhìn thấy đang đút kẹo cho cô dâu nhưng có vẻ như chàng trai cố tình nhét kẹo vào miệng cô. Cô dâu có thể được nhìn thấy đang chống cự lại sau khi cảm thấy không thoải mái.

Tuy nhiên, chú rể vẫn tiếp tục hành động của mình khiến mọi người ngạc nhiên. Quá tức giận, cô dâu tát chúa rể một cái thật mạnh. Không nhịn được cơn tức giận, chú rể tát cô dâu hai cái liên tiếp vào mặt.

Cô dâu chú rể ẩu đả trong đám cưới khiến người thân phải can ngăn.

Cô dâu cũng trở nên hung bạo sau khi bị chồng tấn công và bắt đầu đánh anh ta không ngừng. Sau đó, chú rể giật chiếc mũ khỏi đầu và tiếp tục đánh cô dâu trong khi một số người thân cố gắng ngăn cản.

Tiếp theo, cô dâu cố nhặt giày lên nhưng chú rể đã nắm tóc và tiếp tục màn tấn công. Để đáp trả, cô dâu cũng cố giữ tóc chú rể và cả hai đều ngã xuống một chiếc ghế gần đó.

Hiện chưa rõ đám cưới sau đó có được tiếp tục hay không nhưng ngay sau khi được đăng tải lên X, đoạn clip đã thu hút hơn 35 nghìn lượt xem.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn