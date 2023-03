Hai nữ sinh lớp 7, lớp 8 lao vào đánh nhau trong sự cổ vũ của bạn bè

Hai nữ sinh lao vào đánh nhau trong sự cổ vũ của bạn bè - Ảnh cắt từ clip

Chiều tối 10-3, ông Châu Tuấn Hồng - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng - cho biết đã yêu cầu hiệu trưởng Trường THPT An Thạnh Ba, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng báo cáo nhanh vụ việc hai nữ sinh đánh nhau, đang gây xôn xao dư luận.

"Chiều nay nhà trường đã mời phụ huynh các em làm việc. Từ báo cáo của trường, sẽ có hình thức xử lý kỷ luật để giáo dục, răn đe các em. Sở cũng sẽ cử cán bộ xuống trường để nắm thêm tình hình và đề nghị cơ quan chức năng của huyện quan tâm, cùng vào cuộc hỗ trợ", ông Hồng cho biết.

Trong khi đó, một lãnh đạo huyện Cù Lao Dung xác nhận có vụ việc hai nữ sinh đánh nhau và nhà trường đang nắm tình hình, làm việc các bên liên quan để có hướng xử lý.

Trước đó chiều 9-3, người dân ấp An Hưng, xã An Thạnh Ba phát hiện hai nữ sinh H.P. (lớp 7) và C.T. (lớp 8) hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại vườn dừa phía sau một quán cà phê.

Khi nghe nhiều người bạn đứng xung quanh đếm "một, hai, ba", P. và T. lao vào đánh nhau.

Được bạn bè cổ vũ, hai nữ sinh túm tóc, vật nhau xuống con mương đã khô nước để đánh nhau vào đầu, mặt… Một số học sinh chứng kiến hai nữ sinh đánh nhau đã quay lại clip và chuyển cho bạn bè, giáo viên xem.

Hậu quả là em P. bị sưng mũi, còn em T. đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương ở chân, sưng mặt, mũi và đầu.

Lãnh đạo Trường THPT An Thạnh Ba cho biết các em đánh nhau do mâu thuẫn cá nhân và công an địa phương đã vào cuộc điều tra.

