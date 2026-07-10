Tung tin giá bia tăng cao để chiếm đoạt tiền đặt cọc mua hàng

Ngày 10/7, Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Minh Tâm (SN 1997) đăng ký nhân khẩu tại ấp Suối Cát 1, xã Xuân Lộc, TP Đồng Nai, nhưng tạm trú tại 102 Hồ Xuân Hương, tổ dân phố Nghĩa Trung, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố và thực thi lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Tâm.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Nguyễn Minh Tâm từng là nhân viên tiếp thị nhiều sản phẩm nước giải khát có ga, nên thừa biết tâm lý chủ nhận nhiều đại lý, tiệm tạp hóa muốn dự trữ hàng hóa khi có khả năng giá cả sẽ tăng. Từ đó, Tâm mưu tính giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn cung cấp bia thùng cho nhiều đại lý, tiệm tạp hóa với mức giá mỗi thùng thấp hơn thị trường 10.000-15.000 đồng.

Thời gian đầu Tâm giao hàng đúng thời gian, số lượng, nhưng sau đó gã nhân viên tiếp thị này tung tin giá bia đang tăng lên để câu nhử chủ tiệm đặt hàng với số lượng rồi lừa tiền đặt cọc mua bia.

Sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Minh Tâm khai nhận đã lừa đảo nhiều đại lý, tiệm tạp hóa.

Một trong những nạn nhân của Tâm là ông Hồ T.A - chủ tiệm tạp hóa ở phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh trước đây – nay là phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa. Sau nhiều lần mua hàng với số lượng không nhiều, ông A nghe Tâm tung tin giá bia sẽ tăng cao trong vài ngày tới nên mới đặt hàng 400-500 thùng bia.

Khi thấy chủ tiệm tạp hóa sắp sập bẫy lừa, Tâm đề nghị ông A đặt cọc 100 triệu đồng để mua hàng, nhưng nhiều ngày sau đó không giao bia. Khi ông A liên lạc điện thoại thì Tâm cho biết giá bia sẽ biến động tăng cao nhưng tiền đặt cọc quá ít nên cơ sở sản xuất không cung cấp bia.

Trước tình thế không thể lấy lại tiền đặt cọc, hơn nữa cũng cần có nguồn hàng để bán, nên ông A chuyển tiếp tiền hàng, nâng tổng số tiền tạm ứng trước lên đến hơn 688 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Tâm "chuồn" biệt dạng khiến ông A cùng gia đình lâm cảnh lao đao, khốn khó.

Đầu năm 2025, Công an huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa trước đây tiếp nhận nhiều nguồn tin tố giác hành vi lừa đảo của Nguyễn Minh Tâm, nên tiến hành xác minh, truy xét đối tượng này.

Sau khi cấp huyện giải thể, sắp xếp cấp xã và hợp nhất Khánh Hòa, Ninh Thuận thành tỉnh Khánh Hòa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xác minh, điều tra, thu thập các chứng cứ tài liệu có liên quan. Thời gian gần đây, các trinh sát hình sự mới lật tẩy hành tung nghi can và đã truy bắt Nguyễn Minh Tâm.

Sau khi sa lưới, Tâm khai nhận ngoài trường hợp ông Hồ T.A còn có nhiều đại lý, tiệm tạp hóa khác đã sập bẫy lừa của gã đàn ông này với những chiêu trò, thủ đoạn nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Minh Tâm. Những đại lý, chủ tiệm tạp hóa, tiểu thương… đã bị đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần sớm liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa hoặc Công an xã Cam Lâm để cung cấp thông tin liên quan.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân