111 nhà đất cùng 41 siêu xe Rolls-Royce, Ferrari, Lexus bị thu giữ trong vụ Mr Pips chiếm đoạt 1.600 tỉ

Mr Pips cùng một phần số vàng, tiền bị thu giữ trong vụ án - Ảnh: TL

Theo kết luận điều tra bổ sung vừa được ban hành, dàn siêu xe hàng trăm tỉ, trong đó có một số xe độc nhất Việt Nam và thuộc phiên bản giới hạn trên toàn cầu của nhóm Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị công an thu giữ.

Quá trình khám xét các bị can trong vụ án siêu lừa Mr Pips Phó Đức Nam, công an còn kê biên, hạn chế giao dịch 111 nhà đất, biệt thự và thu giữ số tiền mặt "khủng" hàng trăm tỉ đồng, gần 2 triệu USD…

Dàn siêu xe hàng trăm tỉ "đánh bóng" hình ảnh

Theo kết luận điều tra vừa được ban hành, cùng với việc đề nghị truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, cơ quan điều tra cũng làm rõ khối tài sản đặc biệt lớn mà nhóm bị can này đã tích lũy từ dòng tiền phạm pháp.

Trước khi đường dây lừa đảo bị triệt phá, Mr Pips là gương mặt khá nổi tiếng trên mạng xã hội với hình ảnh một "chuyên gia đầu tư" sở hữu cuộc sống xa hoa, thường xuyên khoe siêu xe, đồng hồ và bất động sản đắt tiền.

Theo cơ quan điều tra, số tài sản này không chỉ là cách che giấu nguồn tiền phạm pháp mà còn được sử dụng như công cụ xây dựng hình ảnh giàu có nhằm tạo lòng tin, lôi kéo thêm nhà đầu tư tham gia vào hệ thống lừa đảo.

Chiếc xe Rolls-Royce Cullinan biển tứ quý 3 có giá khoảng 40 tỉ đồng bị tạm giữ

Quá trình khám xét, công an đã tạm giữ 48 xe, gồm 41 ô tô và 7 mô tô. Riêng Phó Đức Nam được xác định sở hữu tới 23 xe sang.

Trong dàn xe bị thu giữ có nhiều mẫu xe trị giá hàng chục tỉ đồng như Ferrari Roma, Lamborghini Urus, Mercedes-AMG GT R, Mercedes-Benz AMG G63, Lexus LM350, Lexus RX450H, BMW X2, BMW 330i...

Đắt giá nhất là chiếc Rolls-Royce Cullinan mang biển số tứ quý 3 - mẫu SUV siêu sang có giá niêm yết khoảng 31 tỉ đồng, trong khi giá lăn bánh tại Việt Nam được ước tính vượt 40 tỉ đồng.

Một chiếc xe khác cũng gây chú ý là Nissan GT-R R35 Nismo Special Edition - dòng xe giới hạn chỉ 300 chiếc trên toàn thế giới. Theo tìm hiểu, chiếc bị thu giữ là xe duy nhất được đưa về Việt Nam theo diện nhập khẩu tư nhân, có giá hơn 19 tỉ đồng.

Chiếc Ferrari Roma màu xanh đứng tên Phó Đức Tú - người thân của Mr Pips - cũng bị thu giữ. Đây là chiếc Ferrari Roma đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2021.

Kết luận điều tra cho thấy để che giấu quyền sở hữu, Mr Pips mua nhiều ô tô rồi nhờ bạn bè, người thân đứng tên đăng ký. Có 8 xe được đăng ký theo cách này, trong đó có Ferrari Roma, Mercedes-AMG và Porsche.

Ngoài ra, Nam còn mua 4 xe nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, đồng thời mua tặng bạn gái cùng một người khác hai chiếc xe Porsche và Volvo XC90.

"Cánh tay phải" của Mr Pips là Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng vợ cũng bị thu giữ 5 ô tô, trong đó có Lamborghini Urus màu vàng và Porsche Panamera màu đỏ.

Kê biên 111 nhà đất, thu giữ hàng trăm tỉ đồng tiền mặt, vàng và ngoại tệ

Không chỉ sở hữu dàn siêu xe đắt đỏ, khối bất động sản mà cơ quan điều tra phong tỏa trong vụ án cũng đặc biệt lớn.

Theo kết luận điều tra, tổng cộng 111 nhà đất, biệt thự và căn hộ đã bị kê biên hoặc hạn chế giao dịch để phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản.

Trong số này, riêng Phó Đức Nam đứng tên 25 bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM.

Nam còn mua 4 căn hộ để Công ty TNHH bất động sản South Weslth đứng tên; thêm 4 căn khác được đăng ký dưới tên bố mẹ.

Bên cạnh đó, bị can mua 7 bất động sản gồm nhà tại TP.HCM và đất tại Tây Ninh nhưng để bạn gái Nguyễn Thị Thanh Tâm đứng tên sở hữu.

Cơ quan điều tra cũng hạn chế giao dịch đối với 9 bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của bố mẹ Mr Pips, gồm 6 căn hộ và 3 thửa đất.

Song song với việc kê biên nhà đất, quá trình khám xét còn thu giữ lượng tiền mặt, vàng và ngoại tệ rất lớn.

Tháng 11-2024, khi khám xét căn hộ của Nguyễn Thị Thanh Tâm, công an thu giữ gần 44,8 tỉ đồng, hơn 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore, 30.000 nhân dân tệ cùng hàng chục ngàn đơn vị tiền của nhiều quốc gia khác.

Đáng chú ý, sau khi Mr Pips bị bắt, cha của bị can là ông Phó Đức Thắng bị xác định đã rút tiền mặt để mua vàng rồi cho vào vali mang đi gửi người thân cất giữ.

Khám xét nơi ở của hai người cháu ông Thắng, cơ quan điều tra thu giữ 274 lượng vàng SJC, hơn 13 tỉ đồng, 500.000 USD cùng hơn 25 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng. Theo kết luận điều tra, đây đều là tài sản do bố mẹ Mr Pips gửi nhờ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ khoảng 50 tỉ đồng do người thân của gia đình tự nguyện giao nộp sau khi xác định đây là số tiền vợ chồng ông Thắng gửi cất giữ.

Đối với vợ chồng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), lực lượng chức năng thu giữ hơn 140 lượng vàng, 85.000 USD, khoảng 20 tỉ đồng tiền mặt cùng 53 sổ tiết kiệm với tổng số dư gần 160 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, tại nơi ở của các bị can và những người liên quan khác, công an cũng thu giữ thêm nhiều vàng, tiền mặt, sổ tiết kiệm và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với 111 bất động sản, dàn siêu xe, hàng trăm lượng vàng cùng lượng lớn tiền mặt và ngoại tệ, đây là một trong những vụ án lừa đảo đầu tư tài chính có số tài sản bị kê biên, thu giữ lớn nhất từ trước đến nay.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn