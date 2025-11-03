Hai mẹ con tại tỉnh Đồng Tháp tử vong do điện giật, hoàn cảnh rất khó khăn

Cụ thể, vào khoảng 15h30 ngày 2/11/2025, chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1976) cùng con ruột là bé Trần Bảo Ngọc (sinh năm 2011) tắm ở nhà tắm phía sau nhà.

Khoảng 15 phút sau, ông Nguyễn Ngọc Ẩn (sinh năm 1941, là cha của chị Nguyệt) không thấy chị Nguyệt và bé Ngọc vào nhà nên đi ra phía sau để tìm. Khi đến cửa sau nhà, ông Ẩn phát hiện thi thể của chị Nguyệt và bé Ngọc nằm ngửa trước cửa nhà tắm, thi thể nằm dưới lớp nước do nhà bị ngập nước lụt từ kênh Nguyễn Văn Tiếp, nên ông vội vàng truy hô.

Hoàn cảnh gia đình của 2 nạn nhân tử vong do điện giật rất khó khăn, cần được sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp và công an xã Hưng Thạnh có mặt tại hiện trường, kiểm tra dây dẫn điện từ nhà ra nhà tắm thì phát hiện bị hở vỏ; tại vị trí hở có vết cháy màu đen. Điểm hở, cháy đen này tiếp giáp với vách tôn nhà tắm.

Qua khám nghiệm tử thi, cho thấy: tử thi chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt có vết cháy da trên ngón tay trái, kích thước 2 x 0,5cm; tử thi bé Trần Bảo Ngọc có vết bầm da màu xanh trong lòng bàn tay trái và vết bỏng da trong lòng bàn tay phải; không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực bên ngoài.

Cơ quan chức năng xác định các dấu vết trên tử thi phù hợp với dấu vết trên dây điện bị cháy tại hiện trường. Đây là vụ tai nạn điện, không có dấu hiệu tội phạm. Công an xã Hưng Thạnh đã lập hồ sơ vụ việc và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, gia đình này có hoàn cảnh rất khó khăn. Căn nhà thô sơ thường xuyên bị ngập nước khi mưa to hoặc triều cường dâng cao.

Con và cháu đều tử vong, để lại ông lão 83 tuổi, sức khỏe yếu, không biết nương tựa vào đâu. Rất mong cộng đồng quan tâm, giúp đỡ.

Tác giả: Chu Trinh

Nguồn tin: Báo VOV