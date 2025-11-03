Mẹ và con gái 11 tuổi nghi bị điện giật chết trong lúc đi tắm

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: A.X

Tối 2-11, Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con tại xã Hưng Thạnh.

Theo thông tin ban đầu, bà N.T.M.N. (49 tuổi) cùng con ruột là T.B.N. (11 tuổi) và ông Nguyễn Ngọc Ẩn (84 tuổi, cha bà N.) sinh sống chung nhà tại ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Những ngày qua nền nhà bà N. bị ngập nước khoảng 0,3m do đang vào mùa nước nổi, nước từ kênh Nguyễn Văn Tiếp dâng cao gây ngập.

Khoảng 15h20 chiều cùng ngày, bà N. cùng con gái đi tắm ở nhà tắm phía sau nhà. Thấy bà N. và cháu ngoại tắm lâu không vào nhà, ông Ẩn ra sau tìm thì phát hiện bà N. và cháu gái nằm ngửa dưới mặt nước trước cửa nhà tắm nên tri hô hàng xóm và báo Công an xã Hưng Thạnh.

Bước đầu kiểm tra dây dẫn điện từ nhà ra nhà tắm, công an phát hiện dây dẫn điện có vết cháy đen tại vị trí tiếp giáp vách tôn. Lúc bà N. và cháu T.B.N. ra nhà tắm có bật đèn để tắm.

Nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, có thể nguyên nhân tử vong của bà N. và cháu T.B.N. là do bị điện giật.

Hiện Công an xã Hưng Thạnh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan làm rõ.

Tác giả: Hoài Thương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ