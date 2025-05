Hai đối tượng "hùn" gần một tỉ đồng buôn lậu thuốc nhúng làm chín sầu riêng

Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can Nguyễn Thái Nguyên (SN 1983, trú tại ấp Hội Lễ, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về cùng hành vi nhưng Nguyên được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, vào năm 2022, Nguyễn Thái Nguyên tìm hiểu và móc nối với Trần Văn Ngọ để mua bán các loại thuốc nhúng sầu riêng, thuốc bảo vệ thực vật tại Thái Lan rồi vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời, Ngọ đồng ý.

Cả hai thỏa thuận chọn cách thức liên lạc với nhau qua số điện thoại và mạng xã hội Telegram để trao đổi, thống nhất đặt mua hàng hóa, thanh toán bằng giao dịch chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng.

Hai đối tượng Nguyên và Ngọ.

Dựa theo các yêu cầu của Nguyên về việc đặt mua hàng hóa, Ngọ đã liên hệ một công ty ở Thái Lan để mua rồi đóng gói, ký hiệu hàng hóa, vận chuyển số hàng hóa này vượt biên thông qua đường tiểu ngạch về Việt Nam cho Nguyên. Đến ngày 31/7/2024, khi Nguyên đang cùng với người làm thuê bốc xếp hàng hóa từ kho hàng tại Khu đô thị Ecocity Premia, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lên ô tô tải để chuẩn bị giao cho khách thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Kiểm tra trên xe và kho hàng, lực lượng Công an đã phát hiện 293 thùng giấy carton, bên trong có chứa 3.536 sản phẩm gồm: Chai, can, thùng, gói các loại… đều dán nhãn, dập in chữ nước ngoài, không dán tem, nhãn phụ thể hiện nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, có 257 thùng là Nguyên mua từ Thái Lan về Việt Nam thông qua Ngọ với mục đích buôn bán kiếm lời.

Số hàng hoá được lực lượng Công an phát hiện trong kho của Nguyên và Ngọ.

Qua quá trình định giá tài sản của 293 thùng hàng hóa đựng 3.536 sản phẩm này là thuốc dùng để làm chín, phòng ngừa bệnh và bảo quản trái sầu riêng, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, có tổng giá trị gần 924 triệu đồng. Nguyên và Ngọ còn khai nhận, từ năm 2023 đến tháng 7/2024, cả hai đã có 80 lần giao dịch, mua bán hàng hoá với tổng số tiền giao dịch gần 100 tỷ đồng.

