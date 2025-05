Bắt 2 đối tượng "tống tiền" CSGT

Ngày 3/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, công an tỉnh này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Văn Hưởng (SN 1983, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và La Văn Tuấn (SN 1985, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

La Văn Tuấn tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm về việc cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh bị các đối tượng ở tỉnh Bắc Giang đe dọa, yêu cầu phải chuyển tiền để các đối tượng rút đơn khiếu nại trong việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Phòng CSGT.

Sau khi tiếp nhận tố giác trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời đã thành lập tổ công tác phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành tổ chức kiểm tra, xác minh theo quy định.

Đến 16h30 ngày 2/5, tổ công tác đã kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hưởng và La Văn Tuấn đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản (tiền) của cán bộ Phòng CSGT, tại nhà ở của Hưởng để 2 đối tượng rút đơn khiếu nại đã gửi Phòng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tiền và các vật chứng có liên quan, đồng thời ra lệnh khám xét khẩn cấp phương tiện, nơi ở đối với La Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hưởng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Văn Hưởng.

Ngày 3/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cưỡng đoạt tài sản" để điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Nguyễn Hữu Phương

Nguồn tin: nguoiduatin.vn