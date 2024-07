Hai DN xe buýt Nghệ An: Từ cạnh tranh thương trường ra chèn nhau trên đường

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh 2 chiếc xe buýt rượt đuổi nhau trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Quãng đường 2 xe buýt này chèn ép nhau kéo dài khoảng 1km trên quốc lộ 1A. Sự việc xảy ra khiến người đi đường sợ hãi không dám vượt lên. Nhiều xe máy cũng phải nép vào một bên đường vì sợ tai nạn xảy ra.

Khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều người đã chia sẻ và lên án về hành vi này của cả 2 tài xế. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất bình trước hành vi coi thường pháp luật, coi thường tính mạng hành khách và người tham gia giao thông của các tài xế.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và đã triệu tập 2 tài xế liên quan là L.T.H. (sinh năm 1993, hãng xe Đông Bắc) và L.T.T. (sinh năm 1984, hãng Thạch Thành) để làm việc.

Bước đầu 2 tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết do tranh giành khách nên mới có hành động bột phát nói trên.

Công ty CP TM&XD Đông Bắc Nghệ An (thuộc Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc – Công ty CP tại Nghệ An) là doanh nghiệp sở hữu chiếc xe ô tô buýt BKS: 37B-01460 chạy tuyến cố định Cửa Lò – Cửa Hội – đường Phong Đình Cảng – Diễn Châu – Thái Hoà – Quỳ Hợp.

Công ty CP TM&XD Đông Bắc Nghệ An được thành lập từ năm 2009, đăng ký hoạt động chính là Dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng và du lịch do ông Mai Thanh Bình, sinh năm 1976, quê Nghệ An làm người đại diện pháp luật.

Theo giới thiệu Công ty CP TM&XD Đông Bắc Nghệ An là doanh nghiệp đang vận hành 3 tuyến xe buýt trên địa bàn Nghệ An gồm: Tuyến xe buýt Vinh - Đô Lương (Tuyến số 03); Tuyến từ Ngô Thị Nhâm - Trường Đại học Vinh - Chợ Vinh - Chợ cầu đước - Bến xe Nam Đàn - Bến đò núi ngược - Chợ Lường (Tuyến số 2); Tuyến Ga Vinh - Hồng Lĩnh - TP Hà Tĩnh - Cây xăng Thạch Bình (Tuyến 6); Tuyên từ Ga Vinh - Hồng Lĩnh - TP Hà Tĩnh - Cây xăng Thạch Bình Tuyến (Tuyến số 06); Tuyến Cầu Bùng - Yên Thành (Tuyến 05); Tuyến Cầu bến Thuỷ - Diễn Châu - Cầu Giát - Hoàng Mai (Tuyến 04); Cao Đẳng Sư Phạm - ĐH Vinh QL48 - TX Thái Hòa...

Được biết, Công ty CP TM&XD Đông Bắc Nghệ An là chi nhánh của Công ty CP Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc, trụ sở đóng tại phường Phú Sơn, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Doanh nghiệp thành lập từ năm 2001 hiện có vốn điều lệ ở mức 800 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh lực Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh.

Công ty TNHH Vận tải DL&TM Thạch Thành – doanh nghiệp sở hữu chiếc xe buýt mang BKS 37B-01835 được biết thành lập vào năm 2008, có trụ sở đăng ký đóng tại số 266, đường Hà Huy Tập, khối 3, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Doanh nghiệp đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, hiện do bà Nguyễn Thị Hải Vân, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại Khu đô thị Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá là người đại diện pháp luật kiêm giữa chức danh giám đốc điều hành công ty.

Hiện nay Công ty TNHH Vận tải DL&TM Thạch Thành là đơn vị đang vận hành hệ thống xe mang “thương hiệu” Thạch Thành từ tuyến số 01 đến tuyến số 30 thuộc địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

