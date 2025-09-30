Hai cha con c.h.ế.t trong phòng ngủ nghi n.g.ạ.t khí máy phát điện

Chiều 30-9, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân tử vong của hai cha con trên địa bàn phường Cửa Lò, Nghệ An.

Theo tin báo ban đầu của người dân, sự việc xảy ra tại khối Nghi Thủy 2, phường Cửa Lò vào sáng cùng ngày.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là ông P.M.H. - 34 tuổi và con tra P.H.D. (7 tuổi).

Thời điểm này, người thân không thấy hai cha con ông H. nên mở cửa thì phát hiện cả hai người đã tử vong từ trước.

Khám nghiệm hiện trường lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân tử vong có thể do hai cha con ông H. ngạt khí đột do để máy chạy phát điện trong phòng khách.

Lúc xảy ra sự việc, vợ ông H. cùng hai con đang ở nhà ngoại.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, trong hai ngày qua trên địa bàn phường Cửa Lò xảy ra mất điện, nhiều gia đình phải chạy máy phát điện.

Trước đó, ngày 28-8 tại xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh, hai vợ chồng tử vong, hai cháu bé nguy kịch nghi do ngạt khí CO từ máy phát điện sử dụng lúc ngủ, trong bối cảnh địa bàn mất điện sau bão Kajiki.

Ngạt khí CO máy phát điện do khí carbon monoxide (CO) không màu, không mùi, không vị tích tụ trong không gian kín, gây ngộ độc, thiếu oxy và tử vong nhanh chóng. Để phòng tránh, luôn đặt máy phát điện ở nơi thông thoáng, cách xa cửa ra vào, cửa sổ và không sử dụng trong phòng kín, nhà kho. Nếu phát hiện ngộ độc, hãy nhanh chóng mở cửa thông gió, đưa nạn nhân ra nơi an toàn và đưa đến bệnh viện gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn