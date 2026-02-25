Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam nói rõ thông tin bị chồng tỷ phú ở Mỹ kiểm soát

Ca sĩ Hà Phương không chỉ ghi dấu với chất giọng ngọt ngào, mà còn được công chúng quan tâm bởi kết hôn với tỷ phú Chính Chu - doanh nhân gốc Việt tại Mỹ sở hữu khối tài sản lên đến 1,5 tỷ USD (khoảng 40 nghìn tỷ đồng).

Hà Phương bên chồng - tỷ phú Chính Chu

Cuộc sống tại Mỹ của vợ chồng Hà Phương khiến truyền thông không khỏi choáng ngợp. Cả hai sở hữu căn penthouse rộng gần 1400m2 tại Trump World Tower - New York, nằm trên tầng 89-90 với hơn 30 phòng, được ví như một cung điện giữa Manhattan.

Ngoài căn hộ triệu đô này, họ còn nắm trong tay nhiều biệt thự và khu nhà có diện tích khổng lồ đến mức phải di chuyển bằng ô tô bên trong. Vì thế, Hà Phương còn được mệnh danh là nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam.

Mới đây, Hà Phương đã lên tiếng về tin đồn bị chồng tỷ phú kiểm soát, không cho hoạt động nghệ thuật suốt nhiều năm qua. Chia sẻ với báo Thanh Niên, nữ ca sĩ thẳng thắn phủ nhận những lời đồn đoán tiêu cực liên quan đến đời sống hôn nhân.

Theo Hà Phương, quãng thời gian cô tạm rời sân khấu chủ yếu để chăm sóc gia đình chứ không phải vì bị chồng cấm cản. "Anh Chính chưa bao giờ cấm tôi đi hát, tôi ở nhà là do mình chọn. Gia đình có điều kiện nên tôi không bị áp lực chuyện phải kiếm tiền", cô nói với Thanh Niên. Nữ ca sĩ cho biết chồng luôn tôn trọng mọi quyết định của cô và ủng hộ khi cô muốn trở lại với âm nhạc.

Nữ ca sĩ hạnh phúc vì có gia đình là điểm tựa vững chắc

Không chỉ đối mặt với tin đồn về chuyện bị kiểm soát, Hà Phương còn chịu áp lực từ sự chú ý quá mức của mạng xã hội. "Ở nhà thì tôi bị nói sống dựa chồng, còn đi hát thì lại bị đồn vợ chồng trục trặc. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết sống sao cho vừa lòng người", cô chia sẻ. Những tin đồn thất thiệt không chỉ ảnh hưởng đến Hà Phương, mà còn khiến người hâm mộ lo lắng, nhiều người gọi điện hỏi thăm để xác nhận thông tin.

Trải qua nhiều thăng trầm, nữ ca sĩ cho biết cô học cách bình thản trước dư luận. Gia đình vẫn là điểm tựa lớn nhất, còn âm nhạc là niềm đam mê không thể từ bỏ. Những năm gần đây, Hà Phương dần trở lại sân khấu và phát hành sản phẩm mới, cho thấy tinh thần tích cực và sự ủng hộ từ người thân.

Lấy chồng tỷ phú, Hà Phương có cuộc sống giàu sang đáng mơ ước

Ở tuổi ngoài 50, Hà Phương vẫn giữ được vẻ trẻ trung và niềm say mê nghệ thuật. Với cô, giàu có không phải là điều quan trọng nhất, mà là sự bình yên trong gia đình và tình cảm khán giả. Những chia sẻ thẳng thắn lần này giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn về cuộc sống thật của nữ ca sĩ. Dù phải đối mặt với nhiều lời đồn đại, nhưng cô vẫn chọn cách sống nhẹ nhàng và bền bỉ với đam mê.

