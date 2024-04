Hai cậu bé đi xe đạp từ Điện Biên xuống Hà Nội tìm mẹ

Xã hội

Sáng 19/4, Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết, hai em trai hiện đang được cán bộ của Công an huyện chăm sóc; đồng thời liên hệ, phối hợp với Công an địa phương để tìm gia đình cho các em.