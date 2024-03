Hai cán bộ công an kịp thời hiến máu cứu người

Sáng 13/3, nhận được thông tin từ Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh Nghệ An về 2 trường hợp là cháu Vi Thi Thu Nguyệt (SN 2010, trú xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An) và cháu Lương Bá Đức Trọng (SN 2017, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nhập viện đang cần máu gấp để đảm bảo và duy trì sự sống.

Đại úy Lê Anh Tài và Đại úy Nguyễn Việt Dũng nhanh chóng hiến máu

Sau khi tiếp nhân thông tin, Đại úy Lê Anh Tài và Đại úy Nguyễn Việt Dũng (thuộc Chi đoàn Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đã đăng ký tham gia, khẩn trương đến Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh Nghệ An để hiến máu cứu giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Hành động hiến máu cứu người hết sức ý nghĩa và nhân văn của 2 cán bộ công an đã tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an nhân dân.

Tác giả: Bá Mạnh - Nguyễn Hạnh

Nguồn tin: congly.vn