Hai anh em ruột ở Nghệ An trộm ô tô sau khi đã bán

Ngày 28/4, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang thu thập, củng cố hồ sơ, khởi tố 2 đối tượng là anh em ruột về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Tư Tuấn tại cơ quan điều tra.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Tư Tuấn (SN 1980), trú tại khối 12, phường Bến Thủy, TP Vinh và Nguyễn Tư Dũng (SN 1985), trú tại xóm 1, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Tang vật thu giữ là 1 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA VIOS mang BKS 37K-111.54, trị giá 340.000.000 đồng.

Tang vật của vụ án.

Theo Cơ quan điều tra, sau khi bán xe ô tô nói trên, Nguyễn Tư Tuấn đã giữ lại 1 bộ chìa khóa, do nợ nần nên nảy sinh ý định trộm lại chiếc xe ô tô để bán trả nợ. Để thực hiện ý định trên, ngày 8/3/2024, phát hiện chiếc xe ô tô đang ở phường Hưng Phúc, TP Vinh, Tuấn đã đưa chìa khóa, bàn bạc với em trai là Nguyễn Tư Dũng, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản của bị hại đối tượng đã điều khiển xe ô tô lên huyện Thanh Chương cất giấu.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Tư Dũng đã bỏ trốn vào miền Nam. Quá trình lẩn trốn, Dũng không liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi địa điểm gây khó khăn trong công tác điều tra, truy bắt.

Nguyễn Tư Dũng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24/4, Công an TP Vinh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Nguyễn Tư Dũng khi đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn, TP HCM. Tiếp đó, ngày 25/4, Công an TP Vinh thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tư Tuấn tại nhà riêng. Công an TP Vinh đã tiến hành thu hồi và bảo quản vật chứng là chiếc ô tô nói trên để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Vinh thu thập và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: kienthuc.net.vn