Ô tô bị mất trộm được tìm thấy cất giấu ở... trạm y tế cách nhà 50km

Ô tô của gia đình anh H. được tìm thấy khi đang phủ bạt ở Trạm y tế xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An - Ảnh: TÂM PHẠM

Tối 15-3, lực lượng Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các đơn vị Công an huyện Thanh Chương xác minh, mở rộng điều tra vụ trộm ô tô hy hữu xảy ra trên địa bàn.

Theo trình báo của anh Trần Đức H. (39 tuổi, ngụ phường Hưng Phúc, TP Vinh), vào chiều 7-3 anh H. đậu ô tô của gia đình ở khu vực ngõ 64 đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, cách nhà khoảng 200m.

Sáng 8-3, khi đi tập thể dục anh H. vẫn thấy ô tô của mình ở tại vị trí cũ. Tuy nhiên đến sáng 9-3 khi đi ra lấy xe thì anh phát hiện chiếc xe của gia đình đã biến mất.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình anh đã trình báo cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.

Anh H. cũng chia sẻ nội dung vụ việc lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng tìm chiếc ô tô "không cánh mà bay".

Anh H. cho biết chiếc xe Toyota Vios đời 2016 của anh có biển số 37K-111.54, được anh mua lại từ cuối tháng 2-2024 với giá 225 triệu đồng. Những ngày trước đó, do đường vào nhà chật hẹp nên anh phải đậu bên ngoài nhưng không nghĩ sẽ bị kẻ gian trộm cả chiếc ô tô.

"Lúc mua từ chủ cũ, họ đã bàn giao chìa khóa ô tô cho tôi và họ cũng chỉ có một chìa khóa. Mất một tài sản lớn như vậy, gia đình tôi rất hoang mang", anh H. nói.

Đến chiều tối 15-3, chiếc xe của gia đình anh H. được phát hiện đang đỗ trong khuôn viên Trạm y tế xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương. Vị trí này cách nhà anh khoảng 50km.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Trần Văn Hùng - trạm trưởng Trạm y tế xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương - cho biết mấy ngày trước có một người đàn ông tên D. - người quen với nhân viên cũ của trạm y tế xã - mang chiếc ô tô trên đến gửi với lý do "xe bị hết điện bình ắc quy".

Sau khi đọc thông tin trên mạng xã hội về việc có gia đình truy tìm chiếc ô tô, nhân viên trạm y tế xã đã mở bạt che thì thấy biển số xe trùng khớp với xe anh H. nên trình báo cơ quan chức năng.

