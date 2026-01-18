Không muốn bị xem trộm tin nhắn trên Zalo, người dùng nhất định phải thực hiện thao tác này

Zalo đang là ứng dụng nhắn tin phổ biến hàng đầu tại Việt Nam, được sử dụng rộng rãi cho cả công việc lẫn liên lạc cá nhân. Tuy nhiên, nếu không chủ động thiết lập các lớp bảo mật cần thiết, người dùng rất dễ rơi vào tình trạng bị xem trộm tin nhắn, đánh cắp thông tin hoặc trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Để hạn chế rủi ro, người dùng được khuyến nghị thực hiện ngay những biện pháp bảo mật cơ bản sau.

Kích hoạt khóa ứng dụng Zalo để bảo vệ toàn bộ tin nhắn

Khóa Zalo được xem là lớp phòng vệ quan trọng nhất, giúp ngăn người khác truy cập vào nội dung trò chuyện khi cầm vào điện thoại. Khi bật tính năng này, ứng dụng sẽ yêu cầu nhập mã PIN hoặc xác thực sinh trắc học mỗi lần mở.

Cách thực hiện khá đơn giản: Người dùng mở Zalo, vào mục Cá nhân, chọn Cài đặt, tiếp tục vào Tài khoản và bảo mật, sau đó chọn Khóa Zalo và thiết lập mã khóa 4 chữ số. Với các thiết bị hỗ trợ, có thể bật thêm mở khóa bằng vân tay hoặc Face ID để thuận tiện khi sử dụng.

Sử dụng tính năng ẩn trò chuyện cho các cuộc hội thoại riêng tư

Đối với những cuộc trò chuyện mang tính cá nhân hoặc chứa thông tin quan trọng, người dùng có thể sử dụng tính năng Ẩn trò chuyện. Khi được kích hoạt, cuộc hội thoại sẽ biến mất khỏi danh sách tin nhắn và chỉ xuất hiện trở lại khi nhập đúng mã PIN.

Người dùng chỉ cần nhấn giữ cuộc trò chuyện muốn bảo vệ, chọn Ẩn trò chuyện và đặt mã PIN gồm 4 chữ số. Để mở lại, nhập tên liên hệ hoặc mã PIN vào thanh tìm kiếm của Zalo. Việc thay đổi mã PIN định kỳ cũng được khuyến nghị để tăng mức độ an toàn.

Cảnh giác với tin nhắn giả mạo và liên kết lạ

Bên cạnh các biện pháp kỹ thuật, ý thức người dùng vẫn là yếu tố then chốt. Nhiều vụ lừa đảo thời gian qua xuất phát từ việc kẻ gian giả danh người quen, cán bộ hoặc nhân viên ngân hàng, gửi đường link độc hại qua Zalo.

Người dùng cần tuyệt đối tránh nhấp vào các liên kết không rõ nguồn gốc, không quét mã QR lạ và không cài đặt ứng dụng ngoài kho chính thức. Trong trường hợp nhận được yêu cầu chuyển tiền, mượn tiền qua tin nhắn, cần gọi điện xác nhận trực tiếp để tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Thay đổi thói quen sử dụng để hạn chế rủi ro

Nhiều người dùng vẫn còn chủ quan, cho mượn tài khoản hoặc đăng nhập Zalo trên thiết bị công cộng nhưng quên đăng xuất. Đây là nguyên nhân phổ biến khiến tin nhắn và dữ liệu cá nhân bị lộ.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng không chia sẻ tài khoản, luôn đăng xuất Zalo Web sau khi sử dụng và thường xuyên cập nhật ứng dụng để nhận các bản vá bảo mật mới nhất.

Việc bảo vệ tin nhắn Zalo không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự chủ động. Chỉ với vài thao tác cài đặt và thói quen sử dụng an toàn, người dùng đã có thể giảm đáng kể nguy cơ bị xâm phạm quyền riêng tư và lừa đảo trực tuyến.

Tác giả: Huỳnh Duy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn