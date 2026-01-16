Nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản tại đền Đức Ông (xã Tân Kỳ)

Sáng 10/01/2026, sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản tại đền Đức Ông (xã Tân Kỳ), nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an xã Tân Kỳ cùng Phòng Cảnh sát hình sự huy động lực lượng, nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.

Chỉ hơn 05 tiếng từ khi tiếp nhận tin báo, đến chiều cùng ngày, cơ quan Công an làm rõ 05 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đáng nói, cả 05 đối tượng này đều chỉ mới 13 tuổi (sinh năm 2012), trong đó 04 đối tượng trú xã Tân Kỳ, đối tượng còn lại trú xã Nghĩa Đồng.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng khai nhận, để có tiền tiêu xài nên bàn bạc, lên kế hoạch trộm cắp tài sản tại đền Đức Ông. Ngày 06/01/2026, lợi dụng thời điểm xã Tân Kỳ mất điện, hệ thống camera giám sát của đền và hộ dân xung quanh không hoạt động, nhóm đối tượng đột nhập, phá khóa, lấy trộm 4.355.000 đồng trong hòm công đức.

Thư cảm ơn được Ban quản lý đền Đức Ông gửi tới Công an xã Tân Kỳ

Đấu tranh mở rộng, cơ quan Công an làm rõ, ngoài vụ trộm ngày 06/01/2026, nhóm đối tượng này còn gây ra 06 vụ trộm khác tại đền Đức Ông bằng hình thức sử dụng dụng cụ để rút số tiền 3.600.000 đồng trong hòm công đức.

Hiện, Công an xã tiếp tục điều tra, làm rõ, hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Văn Hậu - Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn