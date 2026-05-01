Đang nhậu, người đàn ông xuống đập tắm thì đuối nước, mất tích

Lực lượng chức năng tìm kiếm người đàn ông đang nhậu thì xuống đập nước bơi rồi mất tích - Ảnh: MINH MINH

Chiều 30-4, ông Ung Đình Hiền - Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, Quảng Ngãi - cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm một người đàn ông đang nhậu thì lao xuống đập Hòa Lang tắm, bơi ra giữa hồ bị đuối nước rồi mất tích.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ông N.L. (52 tuổi, trú thôn 5, xã Vạn Tường) cùng khoảng 10 người bạn tổ chức ăn nhậu tại khu vực bờ đập Hòa Lang (thôn 4, xã Vạn Tường).

Đến khoảng 15h15, khi đang nhậu, ông L. nói với bạn cảm thấy nóng trong người rồi đi xuống đập nước để tắm. Dù ban đầu chỉ ở gần bờ, nhưng sau đó ông tự tin vì biết bơi nên có ý định bơi qua bên kia đập.

Khi bơi ra khu vực giữa hồ, mọi người nhìn thấy ông L. bất ngờ đuối sức và chìm dần. Nhóm bạn đi cùng phát hiện sự việc, song do khoảng cách xa, lại vừa sử dụng rượu bia nên không thể tiếp cận ứng cứu, buộc phải trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Vạn Tường phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) nhanh chóng triển khai tìm kiếm nạn nhân. Đến tối cùng ngày, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.

Thông tin về đập Hòa Lang Đập Hòa Lang nằm tại thôn 4, xã Vạn Tường, nằm trong Khu kinh tế Dung Quất, cách trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi khoảng 30 - 35km về phía đông bắc. Đây là công trình thủy lợi quy mô nhỏ, chủ yếu phục vụ trữ nước tưới tiêu và điều tiết nước cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Đập có diện tích mặt nước chỉ vài hecta, chiều dài khoảng 100 - 200m. Khoảng cách từ bờ bên này sang bờ bên kia dao động từ 40 - 80m tùy vị trí, do lòng đập không đồng đều. Khu vực bờ đập khá thoáng, bằng phẳng nên thường được người dân lui tới câu cá, nghỉ ngơi, đặc biệt vào buổi chiều hoặc dịp lễ. Tuy nhiên do là đập thủy lợi nhỏ, không có lực lượng cứu hộ thường trực, độ sâu nước thay đổi và nhiều điểm trũng nguy hiểm, nên khu vực này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước nếu người dân chủ quan khi xuống tắm.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ