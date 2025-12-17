Xe lu đang dừng bất ngờ tuột dốc tông chết người đi bộ

Hiện trường vụ xe lu tuột dốc tông chết một người - Ảnh: A.B.

Ngày 17-12, lực lượng chức năng Đồng Nai đang điều tra vụ xe lu trôi tự do tông chết người đi đường.

Nạn nhân là bà H.T.L., 75 tuổi, ngụ xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, chiều 16-12, tài xế Trần Trí Tài (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe lu dừng ở đường liên xã, hướng từ xã Bình Tân đi tỉnh Tây Ninh (đoạn thuộc thôn Long Hưng 2, xã Bình Tân).

Khi xe đang dừng thì bất ngờ mất thắng trôi tự do xuống dốc tông vào bà H.T.L. đi bộ bên lề đường bên phải.

Sau đó, xe lu này tiếp tục lao lên lề đường đụng vào trước nhà bà Thủy (59 tuổi, thôn 3, xã Bình Tân) mới dừng lại.

Vụ tai nạn hy hữu khiến bà H.T.L. tử vong sau đó. Một số tài sản trước nhà bà Thủy bị xe lu cán nát, hư hỏng.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã đến hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

