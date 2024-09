Hà Anh Tuấn ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị bão lũ

Chiều 10/9, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phát lời kêu gọi tới toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cả nước chung sức, đồng lòng tham gia ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão Yagi.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn kêu gọi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cả nước chung sức, đồng lòng khắc phục hậu quả thiên tai. Theo anh Huy, với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng và Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, tổ chức, đoàn viên, thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện chung tay giúp người dân gia cố nhà cửa, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân; tham gia hỗ trợ để giảm thiểu thiệt hại của bão, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn; các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong và ngoài nước hãy dành tình cảm, sự chia sẻ và chung tay ủng hộ đồng bào các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, thiên tai bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn bày tỏ, sự giúp đỡ của chúng ta lúc này sẽ góp phần động viên, làm vơi bớt những đau thương, mất mát, giúp nhân dân các địa phương vùng bị bão lũ, thiên tai nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần đại đoàn kết của toàn dân tộc ta.

Tại chương trình, Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Đại diện các ban, đơn vị đã chung tay quyên góp. Cá nhân có thể quét mã QR ủng hộ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã ủng hộ trực tiếp 1 tỷ đồng để T.Ư Đoàn hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

Trước đó, khi bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam, Hà Anh Tuấn đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Nam ca sĩ viết: "Sự an toàn của tất cả người dân Bắc bộ và Bắc Trung bộ, nơi tâm bão đi qua và ảnh hưởng, là điều mong muốn lớn nhất của cả nước, trong đó có Tuấn. Xin hãy dõi theo tuân thủ mọi chỉ dẫn của các cơ quan nhà nước, ở trong nhà nếu không có gì bất khả kháng".

Chương trình tại Hà Nội có sự tham gia của Hà Anh Tuấn cũng bị hủy do ảnh hưởng của bão. "Lời mời về biểu diễn ở Sơn Tây, Hà Nội là một vinh dự lớn với Tuấn. Lời hứa vẫn ở đó, vẹn nguyên. Không phải đêm nay thì sẽ là một đêm rất rất gần. Khi tất cả người dân, ban tổ chức đón nắng lên sau bão tan, Tuấn sẽ về với Sơn Tây nhé. Chúc bình an. Hãy bình an", anh chia sẻ.

Trước tình cảnh mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh thành phía Bắc, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã ủng hộ tiền mặt cùng lương thực, nhu yếu phẩm cho đồng bào vùng lũ phía Bắc. Ở miền Nam xa xôi, gia đình Lý Hải - Minh Hà gửi 3.000 kg gạo, 400 thùng mì và 200 triệu tiền mặt chuyển đến mọi người vùng lũ phía Bắc. Siêu mẫu Thanh Hằng quyên góp 100 triệu đồng qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: "Tôi rất đau xót trước những khó khăn người dân đang phải đối mặt". Hoa hậu Phương Lê ủng hộ 500 triệu đồng, ca sĩ Uyên Linh và Quốc Thiên đóng góp 150 triệu đồng, Team châu Phi của Quang Linh Vlogs chuyển 300 triệu đồng.

