Bà con xứ Nghệ nấu bánh chưng gửi ra vùng lũ phía Bắc

Bạn trẻ Nghệ An ra Hải Phòng khắc phục mưa bão Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân TP Hải Phòng khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã thành lập Đội hình Thanh niên tình nguyện gồm 100 tình nguyện viên, anh Trần Linh - phó bí thư Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn. Đội hình xuất phát vào tối 9-9 và sáng 10-9 đã có mặt tại Hải Phòng. Đội hình Thanh niên tình nguyện Nghệ An dọn dẹp cây cối ngã đổ ở Hải Phòng sáng 10-9 - Ảnh: Thành Tân Ghi nhận sáng nay của đội hình tình nguyện, hiện tại thành phố Hải Phòng rất ngổn ngang sau bão. Nhiều cây xanh, cột điện, biển quảng cáo trên các tuyến phố bị đổ gãy; nhiều nhà mái tôn bị tốc mái, cửa kính nhà dân bị bung vỡ. Ngay khi tiếp cận được thành phố, các thanh niên tình nguyện Nghệ An đã bỏ qua những mệt mỏi sau một đêm di chuyển, mà bắt tay ngay vào việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3. Các thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ một số công việc cụ thể như: phối hợp dọn dẹp, phát quang, cắt các cành cây bị đổ gãy, thu dọn vật cản, khôi phục giao thông, vệ sinh môi trường tại các địa điểm công cộng như bệnh viên, trường học.