Cựu kỹ sư của Google bị kết tội vì làm gián điệp cho Trung Quốc

Bị cáo Đinh Lâm Vỹ (Linwei Ding), 38 tuổi, công dân Trung Quốc, bị kết án sau phiên tòa kéo dài 11 ngày với 7 tội danh gián điệp kinh tế và 7 tội danh đánh cắp bí mật thương mại. Các công tố viên cho biết Đinh Lâm Vỹ đã đánh cắp hàng nghìn trang tài liệu mật trong thời gian làm việc tại Google.

Mỗi tội danh gián điệp kinh tế có mức án tối đa 15 năm tù và phạt 5 triệu USD, trong khi mỗi tội danh đánh cắp bí mật thương mại có thể bị phạt tối đa 10 năm tù và 250.000 USD. Đinh Lâm Vỹ dự kiến ra hầu tòa trong phiên xem xét tình trạng vụ án vào ngày 3/2.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo hồ sơ tòa án, Đinh Lâm Vỹ gia nhập Google vào tháng 5/2019 và bắt đầu hành vi đánh cắp dữ liệu khoảng 3 năm sau, trong bối cảnh ông được một công ty công nghệ Trung Quốc mời gọi hợp tác. Ban đầu, ông bị truy tố vào tháng 3/2024 với 4 tội danh, trước khi bản cáo trạng bổ sung hồi tháng 2 mở rộng thêm các cáo buộc.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Đinh Lâm Vỹ đã lấy cắp thông tin về hạ tầng phần cứng và nền tảng phần mềm giúp các trung tâm dữ liệu siêu máy tính của Google huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn. Một số thiết kế chip bị đánh cắp được cho là nhằm giúp Google cạnh tranh với các đối thủ điện toán đám mây như Amazon và Microsoft, đồng thời giảm phụ thuộc vào chip của Nvidia.

Tác giả: Quang Trung

Nguồn tin: vov.vn