Gợi ý kiểu ăn sáng để có làn da "không tuổi"

Lợi ích của việc ăn sáng đầy đủ

Bữa ăn sáng không phải là bữa ăn phụ mà nên là bữa ăn chính và cũng cần có đầy đủ các chất dinh dưỡng với tỷ lệ cân đối, bao gồm các nhóm: chất bột (bún, bánh mì, bánh cuốn, phở), chất đạm (thịt, trứng, sữa, cá, đậu đỗ...), chất béo (dầu, mỡ, để rán, xào, hay cho vào nước dùng, bơ để phết vào bánh mì...), vitamin và muối khoáng (rau và trái cây). Bữa ăn sáng muốn đảm bảo đủ dinh dưỡng phải có ít nhất một loại thực phẩm từ mỗi nhóm trên.

Bữa sáng rất quan trọng với sức khỏe. Ảnh minh họa.

Duy trì sức khỏe tim mạch: Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng bữa ăn sáng rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Những người duy trì thói quen ăn sáng có mức cholesterol thấp hơn, kích thước vòng eo cũng nhỏ hơn và mức insulin trong máu ổn định hơn.

Giảm cân: Ăn sáng giúp hệ thống trao đổi chất làm việc ổn định. Từ đó giúp cho việc đốt cháy chất béo sẽ tăng lên, góp phần đáng kể làm giảm trọng lượng của cơ thể ở những người béo phì.

Thêm năng lượng: Bữa ăn sáng đòi hỏi cần thiết nếu bạn muốn cơ thể có đủ năng lượng và sự tỉnh táo cho đến thời gian ăn trưa. cơ thể để tỉnh táo cho đến khi thời gian ăn trưa. Việc bỏ bữa ăn sáng là nguyên nhân khiến cơ thể trở nên mệt mỏi, mất tập trung cả ngày.

Cải thiện hệ thống miễn dịch: Một nghiên cứu khác cho rằng một bữa ăn lớn vào buổi sáng có thể làm cho bạn tránh được những nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm như bệnh cúm, những bệnh thường được gây ra bởi một hệ thống miễn dịch thấp. Do đó, có thể thấy việc ăn sáng còn có tác dụng cải thiện hệ thống miễn dịch.

Tăng tuổi thọ: Theo một số nghiên cứu, duy trì bữa ăn sáng đầy đủ cũng là một cách gián tiếp góp phần đáng kể giúp kéo dài tuổi thọ của bạn.

Cải thiện khả năng tập trung: Việc quá trình trao đổi chất bị giảm sút do không ăn sáng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất não bộ, sự tập trung bị gián đoạn. Do đó, cần phải thường xuyên ăn sáng để cải thiện sự tập trung của cơ thể.

Gợi ý cách ăn sáng giúp đẹp da

1. Bắt đầu bữa sáng bằng một cốc nước lọc

Thay vì bắt đầu ngày mới bằng cà phê đá, hãy thay đổi bằng một cốc nước lọc ấm. TS Sara Chatfield (làm việc tại Health Canal) cho rằng, việc uống đủ nước đem lại những tác động lớn cho vẻ ngoài của làn da.

Nước lọc không chỉ giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể mà còn giúp tăng độ đàn hồi cho da. Độ đàn hồi là yếu tố làm cho làn da của bạn trông đầy đặn, trẻ trung. Bởi thế, khi già đi, da của bạn bắt đầu chảy xệ và nhăn nheo một phần là do mất đi độ đàn hồi.

Nếu bạn không thể bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước lọc, có thể cho thêm một chút chanh để tăng hương vị. Chúng vừa làm ly nước thơm ngon hơn vừa bổ sung vitamin C giúp sản xuất collagen. Tuy nhiên chỉ nên cho một chút để tránh hại dạ dày.

2. Nên ăn bơ vào bữa ăn sáng

Bạn có thể phủ bơ lên trên bánh mì trứng, bánh mì nướng... Theo Healthline, bơ chứa nhiều axit béo omega-3, có thể giúp bảo vệ da khỏi lão hóa sớm. Các axit béo này có thể giúp giảm viêm, đồng thời tăng độ ẩm cho da.

Ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa da sớm. Trong khi đó, các nghiên cứu đã chỉ ra, việc bổ sung omega-3 có thể làm giảm độ nhạy cảm của da với tia UV. Bổ sungaxit béo omega-3 trong chế độ ăn uống của bạn có thể làm giảm nguy cơ ung thư da. Đồng thời mang lại lợi ích cho việc điều trị bệnh vẩy nến, viêm da dị ứng và mụn trứng cá.

3. Ăn thêm trái cây tươi

Việc thêm trái cây vào bữa sáng là một trong những cách thông minh nhất để hỗ trợ sức khỏe làn da của bạn. Nhất là khi bạn già đi. TS Janet Coleman (người sáng lập TheConsumerMag) cho biết, trái cây chứa đầy chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Các loại trái cây giàu vitamin C như cam quýt, dâu tây, kiwi, dưa hoặc xoài vừa ngon miệng vừa rất có lợi cho làn da. Hàm lượng vitamin C cao trong những loại trái cây này giúp giảm các dấu hiệu lão hóa da rất tốt. Ngoài trái cây, bạn cũng có thể bổ sung các loại rau như ớt chuông, cà chua và bông cải xanh. Chúng hoàn toàn có thể thêm vào món trứng tráng để tăng vitamin C bảo vệ da.

4. Bổ sung yến mạch cho bữa sáng

Yến mạch chứa beta-glucan. Đây là một loại chất xơ hòa tan giúp thúc đẩy quá trình chữa lành da, đồng thời làm chậm lão hóa da.

Một đánh giá năm 2014 trên Tạp chí Nghiên cứu Phytotherapy cho thấy, beta-glucans cung cấp nhiều đặc tính phục hồi da. Nó bao gồm phục hồi các tế bào miễn dịch trong da, tái tạo các tế bào sản sinh collagen, chống lại các nếp nhăn. Đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ da để tránh tác hại của môi trường.

5. Bữa sáng nên ăn trứng

Dù bạn thích ăn trứng luộc hay trứng ốp, trứng tráng thì ăn trứng vào bữa sáng luôn là một vũ khí lợi hại giữ cho làn da của bạn tươi trẻ theo thời gian.

Theo Health, trứng chứa protein chất lượng cao, vitamin D. Tất cả đều được chứng minh có tác dụng hỗ trợ sức khỏe làn da. Vitamin D trong chế độ ăn uống có thể bảo vệ cơ thể chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Do đó làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

6. Ngũ cốc là gợi ý tuyệt vời cho bữa sáng

Miễn là món ngũ cốc của bạn làm từ dạng nguyên hạt, chỉ cho ít đường bổ sung thì hoàn toàn yên tâm để ăn lâu dài. Món ăn sẽ cung cấp một lượng vitamin B2 và kẽm lành mạnh - những chất có một số tác dụng cực kỳ quan trọng đối với da.

Tác giả: Trúc Chi (theo Sức khỏe & Đời sống, Phụ Nữ Việt Nam)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn