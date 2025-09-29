Giông lốc khiến 6 người ở Ninh Bình tử vong

Từ khoảng 3h đến 5h, lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại nhiều xã ven biển như Quỹ Nhất với 4 người tử vong và 3 người bị thương; Hải Anh và Hải Thịnh mỗi nơi có một trường hợp tử vong, riêng Hải Thịnh có 4 người bị thương.

Toàn tỉnh có 10 nhà cấp 4 đổ sập, 10 nhà khác tốc mái; một điểm trường ở xã Kim Đông bị tốc mái; khoảng 30 cột điện gãy đổ, nhiều cây xanh và diện tích lúa bị ngã rạp.

Nhà cửa hư hỏng trong giông lốc sáng nay ở xã Quỹ Nhất, Ninh Bình. Ảnh: Hoa Lư

Kè biển Hải Thịnh sạt sập tại ba vị trí (khoảng 20 x 15 m) đã được xử lý bước đầu bằng rọ đá. Chính quyền đã di dời 894 lao động nuôi trồng thủy sản ngoài đê (782 lều, chòi) vào bờ an toàn; sơ tán 341 hộ với 870 nhân khẩu tại xã Hải Thịnh. Các đơn vị vận hành 18 máy bơm ở 20 trạm, mở 3 cống và một âu tiêu thoát nước đệm, sẵn sàng bảo vệ khu dân cư và sản xuất.

Trong 24 giờ qua, lượng mưa ghi nhận tại một số điểm ở Ninh Bình khá lớn: Tam Điệp 176,8 mm, Cúc Phương 137,4 mm, TP Ninh Bình 96,3 mm.

Đường phố Nghĩa Hưng (Ninh Bình) la liệt mái tôn. Ảnh: Hoa Lư

Bí thư thôn ở Thanh Hóa bị cây đè tử vong

Khoảng 6h ngày 29/9, ông Nguyễn Ngọc Hùng, 60 tuổi, Bí thư thôn Bản Thiện 3 (xã Triệu Sơn, Thanh Hóa), tử vong khi bị cây đổ đè trúng.

Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn, cho biết toàn bộ cán bộ xã được huy động ứng phó bão Bualoi. Ông Hùng cùng nhiều cán bộ túc trực ở nhà văn hóa thôn suốt đêm. Sáng nay, khi rời nhà văn hóa trở về, ông Hùng bị cây xà cừ lớn bật gốc trong gió mạnh đè trúng, không qua khỏi.

Sau khoảng 7 tiếng hoành hành ở Hà Tĩnh và Nghệ An, đến 8h hôm nay tâm bão tiến sát biên giới Nghệ An - Trung Lào, gió mạnh cấp 9, gây mưa to ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ. Các địa phương được khuyến cáo tiếp tục đề phòng gió giật, lốc xoáy, ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: vnexpress.net