Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề ở Nghệ An

Một số hình ảnh do phóng viên ghi lại vào sáng nay tại địa bàn TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An.
Một chiếc xe ô tô tải nhỏ bị lật nghiêng sau bão.
Bão gió đẩy một mái tôn xuống khu dân cư.
Cột điện gãy đổ ở ngã tư Ga Vinh (giao nhau giữa đường Phan Bội Châu và đường Lê Lợi).
Cây xanh gãy đổ trên đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng, Nghệ An.
Mái tôn của một đơn vị bị bão hất tung trong đêm.
Kính chắn gió toà chung cư bị vỡ, làm hư hỏng chiếc tô tô bên cạnh.
Một chiếc ô tô khác bị hư hỏng khi đậu ở chung cư G.T.P.
Nhiều phương tiện bị hư hỏng khi vật dụng từ chung cư rơi xuống.
Nhiều tuyến đường ở TP Vinh (cũ) bị ngập nước sâu.
Lực lượng Cảnh PCCC và CNCH có mặt sớm, xử lý sự cố vật dụng của người dân bị trôi mắc kẹt vào cống thoát nước.
Nhà ở trong Khu đô thị Đại Thành bị ngập sâu.
Sau bão, nhiều tấm tôn vương vãi khắp đường phố.
Nhiều cây xanh trên đường Lê Lợi bị bật gốc.
Một cây xanh gãy đổ chắn ngang đường Nguyễn Sỹ Sách.
Tác giả: Trần Thắng
Nguồn tin: Báo Công an nhân dân