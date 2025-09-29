Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề ở Nghệ An

Trong tỉnh

Khoảng 22h ngày 28/9, khu vực TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An bắt đầu xuất hiện gió mạnh. Từ nửa đêm, gió giật dữ dội kèm theo mưa lớn kéo dài liên tục đến sáng 29/9. Ảnh hưởng của bão số 10 đã gây ngập úng nhiều tuyến đường, làm cây xanh gãy đổ, một số công trình và tài sản của người dân bị hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.