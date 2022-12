Giáo viên ngóng thưởng Tết

4 năm chưa về quê đón Tết

Cô giáo Ma Thị Minh, Trường Tiểu học và THCS Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, Lai Châu, cho biết, tốt nghiệp sư phạm đi dạy đến nay là 13 năm nhưng chưa có năm nào được nhận tiền thưởng Tết. Chồng cô Minh cũng là giáo viên. Hai vợ chồng xác định bám trụ miền núi gieo con chữ nên vay tiền ngân hàng dựng căn nhà cấp bốn trú mưa nắng. Đồng lương giáo viên thấp, cộng với khoản vay phải trả hằng tháng, gia đình thậm chí không đủ ăn.

“Tháng nào chậm lương là phải đi vay. Quê nội ngoại ở Nghệ An và Tuyên Quang, chi phí đi lại tốn kém nên năm nay là năm thứ 4 rồi chưa dám về nhà ăn Tết”, cô Minh nói.

Công tác ở trường vùng cao, thương nhiều học sinh thuộc diện nghèo khó, mỗi dịp Tết đến cô Minh lại lên mạng xã hội “xin” bánh kẹo, quần áo của các đơn vị, cá nhân cho các em.

Nhiều năm không được thưởng Tết, cô Chu Thị Huấn mong mỏi nhà giáo được quan tâm hơn để cuộc sống đỡ chật vật

Gần 20 năm dạy học, cô Chu Thị Huấn, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, thị trấn Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ: “Thưởng Tết của cô và các nhà giáo khác hằng năm được trích từ quỹ Công đoàn vỏn vẹn 100.000 -200.000 đồng tuỳ năm.

Trước và sau Tết có rất nhiều khoản cần phải mua sắm, chi tiêu nhưng giáo viên không có tiền đành phải co kéo. Nhiều giáo viên bán hàng trực tuyến, đi ship hàng, mỗi ngày tôi đều dậy từ 4 giờ sáng nấu và bán thêm đồ ăn sáng trước giờ đi dạy để kiếm thêm đồng tiền chi tiêu, trang trải cuộc sống”. Dù không được thưởng Tết nhiều năm đã quen nhưng dịp này ai cũng mong mỏi và tủi thân.

“Chỉ mong Đảng, Nhà nước quan tâm hơn mỗi dịp lễ, Tết có chút quà, tiền thưởng động viên tinh thần, đời sống cho giáo viên đỡ chật vật”, cô Huấn nói.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đạo Tú (Vĩnh Phúc), bà Lương Thị Hương Lan, khẳng định, hằng năm nhà trường không có tiền thưởng Tết cho giáo viên. Bản thân hiệu trưởng công tác trong ngành đến nay gần 30 năm cũng chưa từng biết đến tiền thưởng.

Theo bà Lan, những năm trước, công đoàn trường có quỹ tiết kiệm, cuối năm cố gắng chi mỗi giáo viên 200.000 -300.000 đồng động viên nhưng năm nay chi phí cho đại hội cũng đã cạn tiền.

“Biết giáo viên mong ngóng được tăng lương, có đồng tiền thưởng nhưng nhiều năm lương chưa được tăng nên dù ở vai trò quản lý cơ sở giáo dục mình cũng không có ý kiến kiến nghị”, bà Lan chia sẻ.

Quà động viên

Tại Hà Nội, mức chi cho đời sống khá cao nhưng không phải giáo viên nào cũng có tiền thưởng Tết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các trường tiết kiệm chi hằng năm được bao nhiêu sẽ hỗ trợ giáo viên dịp Tết, từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng, có nơi không có. Riêng một số trường ngoài công lập có mức thưởng Tết cho giáo viên từ 5-20 triệu đồng.

Thầy T.D, giáo viên dạy bộ môn Thể dục một trường tiểu học tại Hà Nội, cho biết, Tết năm nay chưa biết thế nào nhưng năm ngoái thầy chỉ nhận được 500.000 đồng gọi là tiền quà động viên.

“Sở GD&ĐT Hà Nội từng có đề xuất chính sách hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên mầm non, tuy nhiên đến nay chưa được HĐND thành phố phê duyệt”. Bà Trần Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, theo báo cáo, năm nay tất cả các trường từ mầm non đến tiểu học, THCS trên địa bàn sẽ có thu nhập tăng thêm cuối năm cho giáo viên. Trung bình, giáo viên mầm non được nhận 0,5 - 2 triệu đồng/người; giáo viên tiểu học, THCS 2-5 triệu đồng. “Mức lương của giáo viên thấp, lại không có thưởng nên nếu có chính sách đặc thù cho đội ngũ thì các trường sẽ đỡ khó khăn, giáo viên cũng cảm thấy được an ủi phần nào”, bà Hằng nói.

Theo bà Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, địa phương không có cơ chế, chính sách hỗ trợ, thưởng Tết cho giáo viên. Nhiều năm nay, các trường cố gắng tiết kiệm chi tiêu, cuối năm còn khoản tiền nào sẽ chia hỗ trợ cán bộ, nhà giáo. Riêng Công đoàn ngành, hằng năm có chương trình tặng quà, thăm hỏi giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và vợ con các chiến sĩ công tác ở biển đảo.

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất hơn 1 tỷ đồng Hôm qua, Sở LĐTB&XH thành phố Đà Nẵng cho hay, mức tiền thưởng Tết của các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ cao nhất 48 triệu đồng, thấp nhất 4,5 triệu đồng. Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước thưởng cao nhất là 90 triệu đồng, thấp nhất 800.000 đồng. Nhóm doanh nghiệp FDI thưởng cao nhất hơn 480 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Các doanh nghiệp dân doanh thưởng cao nhất hơn 1 tỷ đồng, thấp nhất 200.000 đồng. *Mức thưởng Tết bình quân của doanh nghiệp ở tỉnh TT - Huế là 6,56 triệu đồng, với mức cao nhất 180 triệu đồng thuộc 1 doanh nghiệp khối dân doanh và thấp nhất là 300.000 đồng cũng thuộc khối doanh nghiệp này. Doanh nghiệp FDI có mức thưởng Tết cao nhất là 150,3 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng. Thanh Trần - Ngọc Văn

