Giáo sư trẻ nhất NEU 2025: Là viện trưởng, đã công bố 84 bài báo

Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho 900 ứng viên theo danh sách đã công bố trước đó. Con số này đã bao gồm cả ứng viên của hai ngành Quân sự và An ninh.

Trong đó, Đại học Kinh tế Quốc dân có 17 người đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Về độ tuổi, giảng viên trẻ nhất đạt chuẩn chức danh giáo sư đến từ đại học này là ông Lê Quang Cảnh.

GS.TS Lê Quang Cảnh, Viện trưởng Viện Phát triển bền vững, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Website nhà trường.

GS Cảnh sinh năm 1975, quê tại Hải Dương (cũ). Năm 1997, ông tốt nghiệp cử nhân ngành Ngân hàng và Thị trường tài chính tại Đại học Kinh tế Quốc dân, sau đó được tuyển dụng làm giảng viên tại Khoa Kế hoạch và phát triển của trường.

Ông tiếp tục học lên thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển và được cấp bằng vào năm 2002.

Bảy năm sau, ông nhận bằng tiến sĩ Kinh tế học tại Đại học Kansas State (Mỹ). Ông được công nhận chức danh phó giáo sư ngành Kinh tế năm 2013, cũng tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

GS Cảnh có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy bậc đại học và sau đại học tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện, ông đang giảng dạy các môn học Phương pháp nghiên cứu, Dự báo kinh tế, Lý thuyết đương đại học nghiên cứu kinh tế, Kinh tế lượng vi mô.

Quá trình công tác tại NEU, GS Cảnh đảm nhiệm nhiều chức vụ quản ký như phó viện trưởng Viện Quản lý Châu Á - Thái Bình Dương; phó viện trưởng, quyền viện trưởng rồi viện trưởng Viện Phát triển bền vững.

Ông cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế như UNDP, World Bank, ActionAid Vietnam, Oxfarm Anh, KICA, DFID, KOICA...

Lĩnh vực nghiên cứu chính của GS Cảnh bao gồm Kinh tế phát triển (tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế); Quản trị nhà nước và quản trị (tiếp cận của Kinh tế học thể chế); Kinh tế học giáo dục.

Tính đến hiện tại, ông đã công bố 84 bài báo khoa học, trong đó 19 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín. Các công trình nghiên cứu của ông đã được đăng tải trên các tạp chí quốc tế như Economics Letters, Journal of Business Ethics, Post-Communist Economies, Environment, Development and Sustainability, Public Administration & Development, Applied Spatial Analysis and Policy, Crime Laws and Social Change, Journal of Southeast Asian Economies, và các tạp chí kinh tế hàng đầu trong nước.

Ngoài ra, ông cũng được cấp 5 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; xuất bản 13 cuốn sách, trong đó 12 thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Bên cạnh việc trực tiếp thực hiện nghiên cứu khoa học, ông còn tích cực trong bồi dưỡng năng lực nghiên cứu cho các giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh, trong đó chú trọng cả vân để lý thuyết, phương pháp và đạo đức/liêm chính nghiên cứu. Đồng thời, GS Cảnh còn tham gia phản biện cho một số tạp chí khoa học quốc tế và trong nước.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn