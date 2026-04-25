Giao ban Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh quý I/2026

Quý I/2026 là thời điểm Bộ Công an, Công an tỉnh triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương tập trung tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, qua đó đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, được Bộ Công an biểu dương.

Toàn cảnh Hội nghị

Cụ thể, tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt cao (94,3%); kịp thời điều tra, làm rõ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, nhất là những vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Phát hiện, khởi tố nhiều chuyên án, vụ án hình sự, ma túy, kinh tế lớn, được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương, khen thưởng; trong đó, chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng được Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen. Công tác điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đã hoàn thành việc bố trí và ủy quyền trưởng, phó trưởng Công an cấp xã là điều tra viên trung cấp trong công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Qua hơn 01 năm triển khai thực hiện việc bố trí các tổ địa bàn của Cơ quan CSĐT tại các tuyến, địa bàn đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, duy trì hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm tại cơ sở trong thời điểm ban đầu sắp xếp lại tổ chức Cơ quan điều tra khi không bố trí cơ quan CSĐT Công an cấp huyện. Lãnh đạo, chỉ huy, CBCS các phòng điều tra bố trí tại các tổ địa bàn phát huy tinh thần trách nhiệm cao, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực phối hợp, hướng dẫn Công an cấp xã trong triển khai giải pháp phòng, chống tội phạm; tiếp nhận, điều tra, giải quyết vụ án, vụ việc xảy ra tại địa bàn cơ sở. Những kết quả trên góp phần bảo đảm ANTT, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Công an tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả nổi bật mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, giải quyết triệt để nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để kéo giảm tội phạm một cách bền vững. Duy trì thường xuyên hoạt động tuần tra vũ trang của Tổ 373 Công an tỉnh và các địa phương, đảm bảo khép kín địa bàn, nhất là thời điểm ban đêm để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý vi phạm. Tập trung phát hiện, đấu tranh trấn áp mạnh mẽ với tội phạm, vi phạm pháp luật, không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, điều tra, xử lý tội phạm, bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã…

Tác giả: Hồng Hạnh – Xuân Duy