Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Sáng 18/4/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18/4/1946 - 18/4/2026) và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát hình sự; Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát hình sự cùng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Cảnh sát hình sự.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ kỷ niệm.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát hình sự (Các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và đại diện Lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nghệ An, Bắc Ninh, Điện Biên thay mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát hình sự nhận phần thưởng cao quý)

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng và đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Đại biểu Bộ Công an có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Nguyễn Văn Long và các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn; Thượng tướng Lê Thế Tiệm; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng; Thượng tướng Lê Quý Vương; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành; các đồng chí nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, nguyên lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, các đồng chí lãnh đạo hưu trí có thời gian công tác tại Cục Cảnh sát hình sự.

Phòng Cảnh sát hình sự vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng và Nhà nước trao tặng

Đại biểu Công an tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát hình sự đã kề vai, sát cánh với các lực lượng trong CAND kiên cường đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ hậu phương, giữ gìn ANTT, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phòng Cảnh sát hình sự được vinh danh tập thể điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát hình sự

Đồng chí Thượng tá Trần Đức Thân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự được vinh danh cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát hình sự

Trong sự nghiệp đổi mới, lực lượng Cảnh sát hình sự chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác, các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa nghiệp vụ trinh sát, điều tra với phân tích dữ liệu, giám định kỹ thuật số và phối hợp liên ngành, liên lực lượng; không ngừng nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ, khả năng làm chủ khoa học, công nghệ, dữ liệu và mở rộng hợp tác quốc tế. Qua đó, nhiều chuyên án lớn được xác lập, triệt phá; nhiều băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm bị bóc gỡ; nhiều đối tượng gây án đặc biệt nghiêm trọng bị truy bắt nhanh chóng; nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới được nhận diện, đấu tranh kịp thời. Tội phạm về trật tự xã hội liên tục được kéo giảm, nhất là các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các hành vi phạm tội có tổ chức, có tính côn đồ, manh động, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, gây bức xúc trong xã hội; riêng năm 2025 giảm sâu 25,11% so với năm 2024, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, người dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc hơn, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, thu hút bạn bè quốc tế đến đầu tư, du lịch.

Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, đã có nhiều CBCS Cảnh sát hình sự anh dũng hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Những thành tích, cống hiến của lực lượng Cảnh sát hình sự đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Đồng chí Thượng tá Trần Đức Thân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (thứ hai từ trái sang) giao lưu tại Lễ tuyên dương điển hình tiêu biểu lực lượng Cảnh sát hình sự “Vì bình yên cuộc sống” do Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an tổ chức

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát hình sự. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả đặc biệt xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát hình sự đạt được trong chặng đường lịch sử 80 năm qua; biểu dương, ghi nhận và chúc mừng 80 đại biểu điển hình tiêu biểu. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự đã viết lên bản hùng ca bằng lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; bằng mồ hôi, trí tuệ, bản lĩnh, sự dấn thân, hy sinh; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới; đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến lược, vừa phát triển nhanh và bền vững, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, giữ gìn ANTT, tạo lập môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp hơn, phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, ẩn danh, xuyên biên giới và sử dụng công nghệ cao. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị, lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quan điểm mới về an ninh trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, vừa phòng ngừa, trấn áp tội phạm, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng đánh giá, dự báo tình hình; chủ động nhận diện sớm các xu hướng, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; kịp thời tham mưu Đảng, Nhà nước để hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm mới, kiên quyết không để kẽ hở cho hoạt động tội phạm. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát hình sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tinh thần hành động, “kỷ luật trách nhiệm”, “kỷ luật thực thi”, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể”; quyết tâm kéo giảm bền vững tội phạm theo phương châm “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở”; “lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài; đấu tranh là trọng tâm, thường xuyên, cấp bách”. Phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm. Tập trung chuyển đổi phương thức hoạt động sang ứng dụng khoa học, công nghệ, kết hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao. Kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi loại hình tội phạm, kể cả tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Xây dựng Cảnh sát hình sự Việt Nam trong giai đoạn mới vững chính trị, sắc nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, làm chủ công nghệ; sẵn sàng dấn thân vì đất nước, vì nhân dân”. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trước hết là với các nước láng giềng, các nước có quan hệ truyền thống, các nước trong khu vực ASEAN, các nước có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, đối với 06 nhiệm vụ trọng tâm đồng chí Thủ tướng chỉ đạo, lực lượng Cảnh sát hình sự sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định, lực lượng Công an nói chung và lực lượng Cảnh sát hình sự nói riêng sẽ dốc toàn tâm toàn lực, gương mẫu đi đầu, lan tỏa mạnh mẽ với tinh thần hành động: Kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã chỉ ra. Đồng thời, kiên quyết, kiên trì thực hiện phương châm chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài; lấy phòng ngừa để giảm thiểu đấu tranh. Tập trung chuyển đổi mạnh mẽ trạng thái công tác, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, quyết tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là “quả đấm thép” bất khả chiến bại trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, là điểm tựa vững chắc bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tác giả: Hồng Hạnh - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn