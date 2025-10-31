Giảng viên bị tố dùng bằng tiến sĩ chưa được công nhận

Ảnh minh họa: AI

Hai người bị phản ảnh dùng bằng tiến sĩ chưa được công nhận là N.T.N.A. và H.T.T.T. ở khoa ngoại ngữ.

Sinh viên bức xúc

Phản ảnh đến Tuổi Trẻ, một nhóm sinh viên cho biết họ cảm thấy bức xúc khi biết hai cô N.T.N.A. và H.T.T.T. sở hữu bằng tiến sĩ do trường đại học ở Philippines cấp không được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

"Những thông tin này khiến chúng tôi cảm thấy bị tổn thương, đặt ra câu hỏi về sự minh bạch cũng như chuẩn mực học thuật trong khoa và trong cả học viện. Chúng tôi mong học viện sớm có thông tin chính thức, minh bạch về vấn đề này để bảo đảm quyền được biết của sinh viên", đại diện nhóm sinh viên nói.

Điều đáng nói, trong các quyết định, văn bản chính thức của nhà trường (thành lập bộ môn và giao nhiệm vụ trưởng bộ môn, kiện toàn hội đồng khoa học và đào tạo...) đều ghi học vị tiến sĩ của hai giảng viên trên.

Nhà trường nói gì?

Trao đổi với Tuổi Trẻ về sự việc này, bà Nguyễn Nữ Tường Vi, Trưởng phòng tổ chức - hành chính Học viện Hàng không Việt Nam, khẳng định cả hai cán bộ, giảng viên trên đều có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm giảng viên khoa ngoại ngữ.

Cụ thể, bà H.T.T.T. về công tác tại học viện từ ngày 20-9-2022, có bằng thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh do Trường đại học Canberra (Úc) cấp, văn bằng này đã được kiểm định vào tháng 12-2018.

Bà T. tham gia công tác giảng dạy từ năm 2004 đến nay, từng ở vị trí trưởng nhóm bộ môn tại Trường đại học Giao thông vận tải.

Bà N.T.N.A. về công tác tại học viện từ ngày 1-5-2024, có bằng thạc sĩ lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh do Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cấp tháng 6-2010.

Bà A. tham gia công tác giảng dạy từ năm 2006 đến nay, từng ở vị trí quản lý khoa ngoại ngữ tại trường cao đẳng và trường đại học ở TP.HCM.

"Bà T. và bà A. đều đáp ứng về chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm giảng viên khoa ngoại ngữ.

Việc bà T. có bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh và bà A. có bằng tiến sĩ quản lý giáo dục không được sử dụng cho vị trí việc làm của giảng viên khoa ngoại ngữ nên học viện không yêu cầu kiểm định văn bằng trong hồ sơ giảng viên của hai giảng viên này", bà Vi cho biết thêm.

Nhà trường xác nhận bà H.T.T.T. và bà N.T.N.A. được giao nhiệm vụ trưởng bộ môn từ tháng 7-2024.

Cũng theo bà Vi, vị trí trưởng bộ môn tại học viện không phải là chức danh được bổ nhiệm mà là nhiệm vụ do giám đốc học viện phân công. Nhiệm vụ được giao này sẽ được đánh giá và thực hiện giao nhiệm vụ lại theo từng năm học.

Học viện ban hành quyết định giao nhiệm vụ trưởng bộ môn cho các giảng viên trong khoa trên cơ sở đề xuất của khoa, phù hợp với tiêu chuẩn điều kiện vị trí việc làm trưởng bộ môn theo quy định của học viện. Năm học

2024-2025 là năm học đầu tiên học viện thí điểm mô hình giao nhiệm vụ trưởng bộ môn. "Quy trình giao nhiệm vụ trưởng bộ môn học viện thực hiện rất chặt chẽ, minh bạch, đúng quy định. Bên cạnh đó hằng năm học viện đều ban hành quyết định kiện toàn hội đồng khoa học và đào tạo của các khoa", bà Vi khẳng định.

Hội đồng khoa học và đào tạo của khoa ngoại ngữ năm 2024-2025 có chín thành viên, tại thời điểm đó bà H.T.T.T. được ghi trình độ chuyên môn là thạc sĩ phương pháp giảng dạy tiếng Anh, tiến sĩ quản trị kinh doanh và bà N.T.N.A. ghi là tiến sĩ quản lý giáo dục là theo thông tin hồ sơ hai bà này cung cấp.

Năm học 2025-2026, học viện đã ban hành hội đồng khoa học và đào tạo của các khoa (từ ngày 6-10), riêng khoa ngoại ngữ học viện chưa ban hành quyết định kiện toàn hội đồng khoa học và đào tạo khoa năm học 2025-2026 vì chưa lựa chọn được nhân sự phù hợp.

Đề nghị liên hệ với trường Chiều 30-10, phóng viên Tuổi Trẻ đã liên hệ với hai giảng viên trên để làm rõ về văn bằng tiến sĩ. Bà H.T.T.T. đề nghị liên hệ với nhà trường, trong khi bà N.T.N.A. từ chối cung cấp thông tin vì "đang bận". Không thuộc chi trả chế độ thu hút tiến sĩ Bà Vi cũng cho hay học viện có chế độ thu hút đối với nhân sự có trình độ tiến sĩ. Tuy nhiên đối với bà T. và bà A. không chi trả chế độ thu hút này vì bằng tiến sĩ của hai người đang có không được sử dụng cho vị trí việc làm của giảng viên khoa ngoại ngữ. "Học viện đang trong quá trình rà soát và hoàn thiện hồ sơ của tất cả giảng viên, chúng tôi cam kết những vấn đề có liên quan của bà T. và bà A. không gây ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của khoa ngoại ngữ. Trong thời gian tới học viện sẽ đề nghị các cá nhân liên quan thực hiện việc kiểm định các văn bằng quốc tế nhằm có sự điều chỉnh thống nhất, chính xác về việc xác định trình độ chuyên môn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo", bà Vi nói.

Tác giả: Trần Huỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn