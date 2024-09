Giận trọng tài, cổ động viên tháo ghế trên khán đài ném xuống sân

Your browser does not support the video tag.

Cổ động viên tháo ghế trên khán đài ném xuống sân - Nguồn: X

Trận đấu diễn ra trên sân Ulinzi Sports Complex của Ulinzi Stars ngày 23-9, sau 90 phút hai đội rời sân với kết quả hòa 2-2. Đây là kết quả không quá tệ cho cả hai đội, khi mùa giải này chỉ vừa khởi tranh có 2 vòng đấu.

Nhưng các cổ động viên đội khách Shabana FC đã tỏ ra quá khích. Cho là trọng tài không công bằng, khán giả bắt đầu đập vỡ ghế trên khán đài và ném xuống sân. Cả lực lượng an ninh phải vào cuộc để cố gắng ổn định tình hình.

Điều đó dường như khiến khán giả tức giận hơn nữa. Họ quay sang tấn công cả cảnh sát, khiến một người bị thương. Điều này buộc cảnh sát phải bắn hơi cay lên trời để giải tán đám đông.

Liên đoàn Bóng đá Kenya đã mở cuộc điều tra vụ việc và sẽ có hình phạt thích đáng dành cho những kẻ quá khích. Trong đó những người tham gia phá hoại ghế trên khán đài sẽ phải trả tiền bồi thường cho chủ sân.

Hiện tại sau 2 vòng đấu ở Kenya, Shabana FC đang đứng thứ 10 với 2 điểm, còn Ulinzi Stars đứng thứ 14 với 1 điểm.

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ