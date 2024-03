Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra Bộ phận một cửa và trụ sở làm việc của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tá Vũ Trọng Cường, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả các mặt công tác mà đơn vị đạt được trong năm 2023 và quý I năm 2024. Nổi bật: năm 2023, đơn vị đã tiếp nhận, đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cấp 135.700 hộ chiếu (bằng 140% so với năm 2022). Hiện, tỷ lệ nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu tại Nghệ An qua Cổng dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Trong quý I/2024, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ, hoàn thành thủ tục đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp hơn 30.000 hộ chiếu.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Để đạt được kết quả trên, đơn vị đã thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Lãnh đạo Công an tỉnh, chủ động nắm, dự báo tình hình, số lượng công dân làm thủ tục để tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cho công dân (xây dựng video-clip tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, công khai số điện thoại, zalo…). Tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn về quy trình xác minh nội bộ cho Công an cấp huyện, cấp xã. Qua đó, tính đến ngày 15/8/2023, Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông cho trẻ em dưới 14 tuổi qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. 100% cán bộ đơn vị không nghỉ bù trực Tết, hàng ngày triển khai lực lượng trước 15 phút so với giờ làm việc, tăng cường làm thêm giờ để tiếp nhận, xử lý hồ sơ được công dân nộp qua Cổng dịch vụ công theo đúng quy định. Đơn vị cũng đã triển khai phương án rút ngắn thời gian giải quyết đối với 08 thủ tục cho công dân Việt Nam; đặc biệt, ưu tiên giải quyết trong ngày đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành của đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc 06 huyện miền núi Nghệ An.

Lãnh đạo, cán bộ cốt cán Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã lắng nghe, trao đổi và giải đáp các kiến nghị, đề xuất mà lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Phòng Quản lý xuất nhập cảnh báo cáo. Đồng chí ghi nhận, biểu dương những kết quả lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh đạt được trong năm 2023 và quý I năm 2024.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú. Đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP, trong đó tập trung tuyên truyền, hướng dẫn cho công dân thực hiện thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ Công trực tuyến. Chủ động phát hiện, đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm, đúng quy định các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên nghiên cứu, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Toàn cảnh buổi làm việc

Tác giả: Phạm Thủy – Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn