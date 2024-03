Công an tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong tỉnh

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Công an tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, sáng 08/3/2024, Đoàn đại biểu Công an tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương báo công lên Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh), Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn), Nhà tưởng niệm Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn (huyện Nam Đàn). Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Trưởng các phòng, đoàn thể và Trưởng Công an một số huyện, thành, thị.