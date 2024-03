Công bố quyết định thanh tra tại Công an tỉnh Nghệ An

Công an tỉnh Nghệ An là địa phương đầu tiên Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong năm 2024. Ảnh: Thế Anh



Đây là cuộc thanh tra thường xuyên, được thực hiện theo kế hoạch công tác thanh tra năm 2024 của Bộ Công an.

Công an tỉnh Nghệ An là địa phương đầu tiên Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra chuyên đề này trong năm 2024.

Quán triệt thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024: “Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra phát hiện, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực từ đầu, xử lý từ sớm, từ xa không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; vi phạm của cá nhân thành sai phạm của tổ chức, tập thể; khuyến khích tự thanh tra kiểm tra kết luận rõ ràng chủ động xử lý nghiêm minh báo cáo kết quả”.

Mục đích của cuộc thanh tra này là ghi nhận ưu điểm để phát huy, đồng thời phát hiện tồn tại, hạn chế, khuyết điểm để chấn chỉnh, khắc phục; sau thanh tra, các đơn vị về cơ bản phải có chuyển biến áp dụng pháp luật và chấp hành quy trình, quy chế công tác nghiêm túc, thông qua công tác thanh tra để giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh và thủ trưởng các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thực thi pháp luật nghiêm minh, hiệu quả hơn, dân chủ, công khai, minh bạch hơn; các trường hợp sai phạm với lỗi cố ý, mức độ, hậu quả nghiêm trọng cần phải xem xét xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục theo phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Cũng thông qua công tác thanh tra để Thanh tra Bộ (đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Công an, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong công an nhân dân) tổng hợp, đánh giá kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại công an các đơn vị, địa phương để tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ ban hành chủ trương, định hướng chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong lực lượng công an nhân dân.

Theo Quyết định số 22/QĐ-X05-P7, đoàn thanh tra do Thượng tá Bùi Gia Cường, Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng (Phòng 7), Thanh tra Bộ Công an làm trưởng đoàn.

Đối tượng thanh tra là Công an tỉnh Nghệ An, trong đó, đoàn thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ (PX01); Thanh tra Công an tỉnh (PX05), kết hợp thanh tra một số nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tham mưu (PV01), Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (PX03); Phòng Hậu cần (PH10); Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), kết hợp thanh tra một số nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng An ninh kinh tế (PA04), Phòng An ninh điều tra (PA09) và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01); Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06); Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07); Phòng Cảnh sát giao thông (PC08); Công an thành phố Vinh; Công an thị xã Hoàng Mai; Công an huyện Nghi Lộc; Công an huyện Đô Lương.

Các đơn vị khác thuộc Công an tỉnh Nghệ An cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra khi có yêu cầu.

Phạm vi thanh tra là từ ngày 1/1/2021 đến thời điểm thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo quy định).

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: Báo Thanh Tra