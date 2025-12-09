Giám đốc cấp cao Apple ấn tượng với học sinh Việt Nam

Nước sạch là một trong những tài nguyên thiết yếu dễ bị ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu. Ảnh: Apple.

Alisha Johnson Wilder, Giám đốc cấp cao phụ trách Môi trường, Chính sách & Sáng kiến Xã hội của Apple, bày tỏ ấn tượng sâu sắc với nhóm học sinh Việt Nam khi nói về dự án nước sạch Gravity Water.

"Hôm nay, tôi vừa gặp những nhà lãnh đạo môi trường của tương lai", bà Wilder chia sẻ với Tri Thức – Znews trong chuyến thăm tại xã Cần Giờ, TP.HCM sáng 8/12.

Vì sao Apple tìm đối tác cung cấp nước sạch tại Việt Nam

Tại dự án cung cấp nước sạch ở trường THCS Long Hòa, xã Cần Giờ, nguồn nước mưa được thu gom để xử lý qua 4 bước lọc, gồm các bước lọc thô, lọc than, màng lọc siêu nhỏ và khử trùng bằng UV. Mục tiêu là để nước đầu ra đủ an toàn để uống trực tiếp tại vòi.

Hệ thống cũng được trang bị cảm biến đếm lượng nước đã lọc, ứng dụng giúp kiểm soát và nhắc thời gian thay lõi lọc, liên hệ với đơn vị lắp đặt và các video hướng dẫn sử dụng. Khi lượng mưa thấp như trong mùa hạn hán, hệ thống cũng có thể lọc nước máy.

Bà Alisha Johnson Wilder (áo đen, đứng giữa) và bà Tilden Mitchell (ngoài cùng bên phải) trò chuyện cùng giáo viên, học sinh THCS Long Hòa. Ảnh: Anh Lê.

Việc tự động hóa phần nào giúp trường chủ động trong quá trình vận hành, không cần phụ thuộc vào đơn vị cung ứng. Lõi lọc cũng được cung cấp miễn phí trong 3 năm đầu. Về phía nhà cung cấp, hệ thống thông minh giúp kiểm soát lượng nước mưa thu, lọc được.

“Hệ thống tận dụng được nguồn nước mưa tự nhiên, ra nước sạch có thể uống được, giúp cho nhà trường tiết kiệm chi phí, các em học sinh không phải đem nước từ nhà đến trường, lại có ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm nước”, cô Cổ Thị Ngọc Nữ, quyền hiệu trưởng THCS Long Hòa chia sẻ.

Đây là thành phần mở rộng của dự án cung cấp nước sạch mà Apple hợp tác với Gravity Water tại Việt Nam, sau khi khởi động vào năm 2024. Bà Wilder cho rằng đây là những nỗ lực thể hiện cam kết của Apple với môi trường.

“Điều này cũng thể hiện sức mạnh của công nghệ để tạo ra các giải pháp chuyển đổi cho một lĩnh vực có nhu cầu thiết yếu”, bà Wilder cho biết.

Hệ thống thu gom và lọc nước mưa được lắp đặt tại trường học. Ảnh: Apple.

Khác với vùng núi Hòa Bình (cũ), khu vực đồng bằng sông Cửu Long vừa chịu ảnh hưởng của lụt và xâm nhập mặn, ảnh hưởng lớn tới khả năng cung cấp nước sạch.

“Ngay cả khi người dân đun sôi nước, vẫn còn muối trong đó và ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài”, Tilden Mitchell, Giám đốc quốc tế Gravity Water chia sẻ.

Đại diện tổ chức Gravity Water cho biết đến nay đã hỗ trợ được 330 trường, và đặt mục tiêu hướng tới 1.000 trường học có hệ thống nước sạch trên toàn quốc, tập trung ở đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Mê Kông.

Vai trò của Việt Nam trong chống biến đổi khí hậu

Vài năm qua, Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất quan trọng của Apple, đồng thời cũng là thị trường tăng trưởng nhanh. Apple cũng thể hiện cam kết với những mục tiêu về môi trường và giáo dục trong nước.

Bên cạnh đó, Táo khuyết cũng nhấn mạnh vào việc sử dụng các vật liệu tái chế như một trong những phương thức quan trọng để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2030. Bà Wilder cho biết 24% lượng vật liệu trong các sản phẩm vào năm 2024 được tái chế.

“Việt Nam là thị trường quan trọng với chúng tôi, vì chúng tôi có rất nhiều đối tác ở đây. Chúng tôi có nhiều khách hàng ở đây, và cả nhà cung ứng lẫn khách hàng đều tham gia vào mục tiêu”, giám đốc cấp cao của Apple cho biết.

Học sinh cũng được giáo dục, chia sẻ về lợi ích của việc tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước sạch. Ảnh: Apple.

Apple cũng là một trong những công ty đầu tiên khuyến khích người dùng gửi các thiết bị cũ, không sử dụng nữa về cho hãng thông qua Apple Store trực tuyến để tái chế.

“Đó là cách để chúng tôi đảm bảo thiết bị được tái chế đúng cách. Nhờ chương trình thu cũ và tái chế toàn cầu, chúng tôi giúp hàng triệu tấn rác thải điện tử không bị xả ra các bãi rác”, bà Wilder chia sẻ với Tri Thức – Znews.

Gần đây, Apple thông báo quyên góp cho các nỗ lực tái thiết ở nhiều quốc gia châu Á ảnh hưởng nghiêm trọng vì lũ lụt, trong đó có Việt Nam. Đại diện về môi trường của Apple cho rằng những phương thức hỗ trợ ngay lập tức là rất cần thiết, nhưng các giải pháp như cung cấp nguồn nước sạch có thể mang lại tác động lâu dài để đối phó với biến đổi khí hậu.

“Chúng tôi hỗ trợ đưa ra các giải pháp để có thể nghĩ tới việc đối phó với những cơn bão trong tương lai”, bà Wilder kết luận.

