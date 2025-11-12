Apple lại "hút máu" iFan với túi vải đựng iPhone giá 230 USD

Chiếc túi vải này không chỉ mang tính năng tiện dụng cho người dùng iPhone mà còn thể hiện phong cách tối giản với màu sắc nổi bật, được bán với giá từ 150 USD đến 230 USD.

iPhone Pocket được làm từ chất liệu đan 3D có thể co giãn giúp vừa vặn với mọi mẫu iPhone và một số vật dụng nhỏ khác. Sản phẩm sẽ chính thức có mặt tại một số Apple Store và trên trang web của Apple từ ngày 14/11 tại các thị trường như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ý, Pháp và Trung Quốc.

Giá bán cho túi vải này lên đến 230 USD.

Thiết kế của túi cho phép người dùng dễ dàng nhìn thấy màn hình iPhone mà không cần phải lấy ra, đồng thời có thể mang theo theo nhiều cách khác nhau như cầm tay, buộc vào túi hoặc đeo chéo. iPhone Pocket có hai phiên bản: dây đeo ngắn giá 149,95 USD với các màu sắc như Chanh, Quýt, Tím, Hồng, Xanh dương, Xanh ngọc bích, Quế và Đen; hoặc dây đeo dài giá 229,95 USD với các màu Sapphire, Cinnamon và Black.

Molly Anderson, Phó chủ tịch Thiết kế Công nghiệp của Apple, cho biết: “Chiếc túi phụ thông minh này minh họa cho những ý tưởng thiết kế tinh xảo và đơn giản, đồng thời là một phụ kiện tự nhiên đi kèm với sản phẩm của chúng tôi. Bảng màu của iPhone Pocket được thiết kế để kết hợp hoàn hảo với tất cả các mẫu iPhone, cho phép người dùng tạo ra sự kết hợp cá nhân hóa”.

iPhone Pocket có nhiều màu sắc khác nhau.

Sự hợp tác giữa Apple và Issey Miyake cũng gợi nhớ đến hình ảnh của Steve Jobs, người đã từng nổi tiếng với những chiếc áo cổ lọ đen của Miyake. Sự kết hợp này không chỉ thể hiện triết lý thiết kế tối giản của Apple mà còn khẳng định vị thế của hãng trong lĩnh vực phụ kiện thời trang.

Tuy nhiên, với mức giá không hề rẻ, liệu iPhone Pocket có nhanh chóng bán hết hay chỉ tồn tại một thời gian ngắn vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ. Dù sao, chắc chắn sẽ có nhiều phiên bản tự làm xuất hiện trên thị trường, bởi không phải ai cũng sẵn sàng chi một số tiền lớn cho một chiếc túi vải, dù nó có mang thương hiệu Apple.

