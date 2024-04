Giải U23 châu Á: Quang Hải săn bàn nhiều nhất, nhưng Công Phượng giữ một kỷ lục đặc biệt

U23 Việt Nam đã tham dự 4 VCK U23 châu Á với thành tích thắng 2, hoà 7 và thua 7 sau 16 trận. Đoàn quân áo đỏ ghi được 17 bàn thắng và nhận 24 bàn thua. Hãy cùng điểm lại các chân sút đã lập công trong những hành trình của U23 Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải: 5 bàn

Không phải ai khác, Quang Hải chính là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho U23 Việt Nam tại các VCK U23 châu Á. Xuyên suốt "kỳ tích Thường Châu", tiền vệ người Hà Nội đã có 5 lần xuyên thủng mành lưới đối phương. Những "nạn nhân" của Quang Hải có U23 Hàn Quốc, U23 Australia, U23 Qatar (2 bàn) và U23 Uzbekistan.

Mỗi khi U23 Việt Nam rơi vào tình thế khó khăn, Quang Hải lại lên tiếng. Cú sút phạt "cầu vồng trong tuyết" của Quả bóng vàng 2018 cho đến nay vẫn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của bóng đá Việt Nam.

5 bàn thắng của Quang Hải tại VCK U23 châu Á 2018

Nguyễn Công Phượng: 2 bàn

Không ghi nhiều bàn như Quang Hải, nhưng Công Phượng lại giữ một kỷ lục đặc biệt: Cầu thủ U23 Việt Nam duy nhất ghi bàn ở 2 kỳ U23 châu Á khác nhau. Tiền đạo xứ Nghệ sút tung lưới U23 UAE năm 2016 và có 1 bàn trước U23 Iraq năm 2018.

Trong 2 giải đấu, U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi 2 HLV với triết lý bóng đá và hệ thống chiến thuật rất khác nhau. Dù vậy, Công Phượng vẫn có thể thích nghi được và toả sáng.

Công Phượng ghi bàn ở 2 VCK châu Á khác nhau.

1 bàn thắng: 10 cầu thủ

Những tiền đạo trẻ tốt nhất của bóng đá Việt Nam đều đã lần lượt lập công ở giải U23 châu Á như Hà Đức Chinh, Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng hay Văn Tùng. Các tiền vệ cũng ghi dấu với Tuấn Anh, Duy Mạnh và Phan Văn Đức.

Tuy nhiên, điểm nhấn lớn trong danh sách các cầu thủ ghi 1 bàn thắng cho U23 Việt Nam là những hậu vệ. Tại VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam dưới bàn tay HLV Gong Oh-kyun được xây dựng với lối chơi tấn công, luân chuyển giữa 2 sơ đồ 4-4-2 và 4-1-4-1.

Bùi Hoàng Việt Anh rất có duyên ghi bàn trong các giải đấu cấp châu lục.

3/5 bàn thắng mà đoàn quân áo đỏ ghi được khi ấy đến từ các hậu vệ. Cặp đôi chạy cánh Phan Tuấn Tài và Vũ Tiến Long mỗi người ghi 1 bàn. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cũng có 1 pha lập công trong chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia.

