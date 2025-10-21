Giải pháp đột phá nâng tầm chất lượng giáo dục tỉnh Nghệ An

Đầu tư đồng bộ

Đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ, xây dựng trường chuẩn quốc gia là giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học ở các nhà trường của tỉnh Nghệ An.

Kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Giáo dục Nghệ An đã về đích sớm với tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 80,5% (1.169 trường), vượt 75-78% mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Hiệu quả của các trường đạt chuẩn đã tác động mạnh mẽ, đưa giáo dục Nghệ An tiếp tục giữ vững vị thế trong tốp đầu cả nước về chất lượng dạy học và kết quả giáo dục.

Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia đòi hỏi sự đầu tư lớn về cơ sở vật chất. Nhiều địa phương đã chủ động huy động các nguồn lực để xây dựng, nâng cấp trường lớp khang trang, đáp ứng các tiêu chí đề ra. Điển hình là Trường Tiểu học Đà Sơn (xã Đô Lương) - công trình có tổng mức đầu tư hơn 25 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 10.000 m². Sau khi hoàn thành, ngôi trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng trường chuẩn trên địa bàn.

“Sự đầu tư này không chỉ giúp các trường đạt chuẩn lần đầu mà còn giúp các trường cũ “tái chuẩn” thành công, đồng thời nâng lên mức chuẩn cao hơn. Trường Tiểu học Đà Sơn từ trường cũ xuống cấp nay đã tái chuẩn và nâng lên mức độ 2 vào năm 2024”, thầy Phan Bá Đồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đà Sơn cho biết.

Xã hội hóa được xem là yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Chính quyền các cấp đã chú trọng tuyên truyền, vận động, huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư cơ sở vật chất trường học gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Tại Trường Mầm non Tân Kỳ (xã Tân Kỳ), nhờ làm tốt công tác tư tưởng và nhận được sự đồng thuận của nhân dân, nhà trường đã huy động được hơn 7 tỷ đồng, cùng hơn 1.000 ngày công lao động từ phụ huynh và cộng đồng.

Ngay cả ở vùng miền núi, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn như Trường Trung học Phổ thông Quỳ Châu (xã Quỳ Châu), trong nhiệm kỳ vừa qua, nhà trường đã hoàn thành mục tiêu đạt trường chuẩn quốc gia, huy động được trên 15 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn xã hội hóa. Nhờ sự đầu tư đồng bộ, trường luôn nằm trong tốp đầu các huyện miền núi về tỷ lệ học sinh tốt nghiệp và đỗ đại học, cao đẳng.

Quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia được Nghệ An triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp từ cấp tỉnh, cấp phường, xã đến từng nhà trường. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đóng vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, quản lý và điều phối nguồn lực; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành như Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo để triển khai hiệu quả các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; tranh thủ các chương trình dự án trong và ngoài nước để đầu tư nguồn lực, tập trung ưu tiên cho giáo dục vùng miền núi và dân tộc.

Đặc biệt, ngành đã chủ động quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, phối hợp với UBND các huyện rà soát, giảm dần các điểm trường lẻ, đặc biệt tại vùng núi, vùng dân tộc nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng dạy và học, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho giáo dục địa phương.

Nâng chuẩn và nâng chất lượng

Các địa phương cũng rà soát, sắp xếp, sáp nhập các trường có quy mô nhỏ, dồn dịch điểm trường lẻ để tập trung đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghệ An rà soát, hoàn thiện và triển khai đồng bộ chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2045; ưu tiên bố trí và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho phát triển giáo dục.

Trong nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn năm học 2025-2026 và các giai đoạn tiếp theo, Nghệ An đặt ra chỉ tiêu cao hơn cho công tác trường chuẩn quốc gia và phát triển mạng lưới giáo dục. Tỉnh phấn đấu có 85% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 30% đạt chuẩn mức độ 2 (theo chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh giao).

Đến thời điểm này, toàn xã Tân Kỳ có 13/14 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 92,86%. Dự kiến còn 1 trường trung học cơ sở sẽ về đích đạt chuẩn quốc gia mức 1 trong năm học này. Do đó, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng việc triển khai Chương trình giáo dục mầm non mới và Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ông Hoàng Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ cho rằng: Khắc phục những khó khăn khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp ở địa phương, xã đã xây dựng “Đề án Phát triển giáo dục xã Tân Kỳ giai đoạn 2025-2030” với mục tiêu: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hiện đại hóa cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ quản lý - giáo viên, huy động xã hội hóa. Đề án đã xác định lộ trình rõ ràng từng năm, kèm các chỉ tiêu cụ thể.

Thời gian tới, ngoài xã Tân Kỳ, nhiều địa phương của tỉnh Nghệ An cũng tập trung các nguồn lực để xây dựng, công nhận mới hoặc nâng chuẩn, đồng thời ưu tiên quỹ đất, mở rộng diện tích khuôn viên và rà soát bố trí trụ sở dôi dư của các xã, trường học cho giáo dục mầm non. Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và huy động trẻ em đến trường, chống bỏ học giữa chừng; làm tốt công tác tư tưởng để nhân dân, phụ huynh ủng hộ chủ trương xây dựng trường chuẩn.

Các địa phương cũng tiếp tục rà soát, sắp xếp, sáp nhập các trường có quy mô nhỏ, dồn dịch điểm trường lẻ để tập trung đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ. Các cơ sở giáo dục rà soát, tự đánh giá để có giải pháp hoàn thiện các tiêu chí, đề nghị đánh giá ngoài công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia; xây dựng kế hoạch tu sửa, xây mới phòng học/phòng chức năng đạt tiêu chuẩn, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học theo các thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ưu tiên nguồn lực để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hiện nay, Nghệ An đang thực hiện Kết luận số 81 của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng mới và cải tạo các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại 21 xã biên giới đất liền của tỉnh. Trong giai đoạn này, tỉnh có 10 trường được thụ hưởng dự án đầu tư, gồm các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở: Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Thái, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm và Anh Sơn.

Đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ, xây dựng trường chuẩn quốc gia là giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học ở các nhà trường. Đây cũng là mục tiêu quan trọng được các địa phương, các cơ sở giáo dục ở Nghệ An chú trọng thực hiện, nhằm thực hiện vượt chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2026 - 2030

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Quy hoạch giai đoạn 2026 -2030, ngành Giáo dục tiếp tục rà soát, thực hiện sắp xếp, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, vươn tầm khu vực và quốc tế; phát triển hệ thống giáo dục thông minh, trường trọng điểm chất lượng cao, trường tiên tiến, song ngữ, trường học số, từng bước hình thành đô thị giáo dục thông minh “kết nối - khám phá - khai phóng”.

Xác định đội ngũ là nhân tố quyết định chất lượng, Sở đã chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ; phối hợp Sở Nội vụ tham mưu bổ sung hàng nghìn biên chế để giảm áp lực thiếu giáo viên ở các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Đây cũng là cơ sở để ngành Giáo dục Nghệ An tiên phong xây dựng, triển khai có kết quả một số mô hình trường học, hoạt động giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện, phát triển phẩm chất, năng lực người học.

