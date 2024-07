Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc U13: Sức mạnh khẳng định ngôi vương của Sông Lam Nghệ An

Trước khi mùa giải chính thức khởi tranh, giới chuyên môn nhận định Sông Lam Nghệ An là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, bởi đội bóng này quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất, được tuyển chọn từ các “vệ tinh” đào tạo cầu thủ chất lượng của xứ Nghệ. Huấn luyện viên (HLV) Lê Văn Hùng có trong tay những quân bài tốt nhất, sẵn sàng cho hành trình chinh phục, bảo vệ ngôi vương.

Chứng minh cho nhận định đó, ở vòng loại diễn ra tại Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An đã đánh bại các đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Huế và Quảng Ngãi để có được 12 điểm tuyệt đối và giành quyền vào vòng chung kết.

Một pha bóng trong trận chung kết giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội.

Ở vòng chung kết, những lá thăm may rủi đưa Sông Lam Nghệ An vào bảng đấu không hề dễ dàng, gồm các đội được xem là những “cái nôi” đào tạo cầu thủ trẻ chất lượng nhất cả nước gồm Gia Định, Hà Nội và LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Tuy vậy, các cầu thủ xứ Nghệ đã lần lượt đánh bại các đội này để đứng đầu bảng B và lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Dõi theo màn trình diễn của Sông Lam Nghệ An ở vòng bảng có thể thấy đội xứ Nghệ toàn diện như thế nào, hàng công chứng tỏ hiệu suất ghi bàn cực cao, hơn 2 bàn/trận, trong khi hàng thủ chỉ để bị thủng lưới 1 bàn.

Ở tứ kết, Sông Lam Nghệ An tiếp tục thị uy sức mạnh bằng chiến thắng đậm đà 4 - 0 trước Navy Phú Nhuận để vào bán kết gặp Tây Ninh. Còn nhớ ở trận bán kết của mùa giải trước, Sông Lam Nghệ An đã chiến thắng 2 - 1 trước chủ nhà Tây Ninh. Tái ngộ lại sau một năm, một lần nữa Sông Lam Nghệ An chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch khi có cú lội ngược dòng ngoạn mục, đánh bại đối phương cũng với tỷ số 2 - 1 vào những phút cuối cùng nhờ bàn thắng tuyệt đẹp của Văn Ngọc, giúp đội nhà góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Đối thủ của Sông Lam Nghệ An trong trận chung kết là Hà Nội - đội bóng đã thất bại 0 - 2 trước họ ở vòng bảng. Sông Lam Nghệ An thể hiện sức mạnh vượt trội, giành chiến thắng đậm 4 - 0 để bảo vệ thành công ngôi vô địch trong niềm vui vỡ òa của rất đông cổ động viên xứ Nghệ đang có mặt trên Sân vận động Buôn Ma Thuột, cổ vũ các cầu thủ quê nhà thi đấu.

Sông Lam Nghệ An khép lại giải đấu thành công rực rỡ khi ôm trọn các danh hiệu cá nhân. Cụ thể chân sút Trương Văn Tài đoạt danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 6 lần làm tung lưới các thủ môn; trong khi đó, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Thái Bá Bảo Hoàng; còn thủ thành Lê Bảo Hiếu giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải. Ngoài ra, nhà vô địch còn đoạt giải Phong cách Yamaha cùng với 4 cầu thủ Thái Bá Bảo Hoàng, Lê Bảo Hiếu, Trương Văn Tài và Phan Văn Ngọc được bình chọn vào đội hình tiêu biểu của giải.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đăng quang ngôi vô địch.

Sau khi đăng quang, bảo vệ thành công ngôi vô địch, HLV U13 Sông Lam Nghệ An Lê Văn Hùng chia sẻ rằng, để các cầu thủ thiếu niên xứ Nghệ bước lên bục cao nhất nhận giải ngoài tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cả tập thể thì không thể không kể đến sự đồng hành, tiếp sức quan trọng của các cổ động viên, phụ huynh - đó chính là động lực góp phần cho thành công chung của đội bóng.

Với tất cả những ai dõi theo giải đấu hấp dẫn, vô tư, trong sáng của lứa tuổi thiếu niên này, xem màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ xứ Nghệ thì kỳ vọng từ sân chơi này sẽ chắp cánh cho các tài năng trẻ, như Trương Văn Tài, Lê Bảo Hiếu, Thái Bá Bảo Hoàng để các em tiếp tục theo đuổi niềm đam mê, chăm chỉ luyện tập, trở thành những cầu thủ nòng cốt, tương lai của nền bóng đá nước nhà.

