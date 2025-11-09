Giá vàng và thực phẩm tăng kéo CPI Nghệ An tháng 10 lên 0,28%

Tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng Nghệ An tăng nhẹ, sức mua phục hồi mạnh. (Ảnh minh họa)

Tháng 10/2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng 0,28% so với tháng trước và tăng 2,63% so với cùng kỳ năm 2024. Sự tăng giá của nhóm lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu sau bão số 10 cùng với việc giá vàng liên tục lập đỉnh là những nguyên nhân chính tác động đến mức tăng này.

Theo báo cáo của Cục Thống kê Nghệ An, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm tăng giá so với tháng trước.

Mức tăng mạnh nhất thuộc về nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (tăng 1,35%), tiếp đến là hàng ăn và dịch vụ ăn uống (tăng 0,48%) và đồ uống, thuốc lá (tăng 0,19%).

Một số nhóm khác như văn hóa - giải trí - du lịch, hàng hóa và dịch vụ khác, giáo dục và may mặc, giày dép cũng ghi nhận mức tăng nhẹ.

Ngược lại, nhóm giao thông giảm 0,97% do giá xăng dầu trong nước hạ nhiệt, trong khi nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm nhẹ 0,03%. Hai nhóm thuốc và dịch vụ y tế, bưu chính viễn thông giữ nguyên so với tháng 9.

Bình quân 10 tháng đầu năm 2025, CPI Nghệ An tăng 2,08% so với cùng kỳ năm trước. Có 8/11 nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng giá, đáng chú ý nhất là thuốc và dịch vụ y tế (tăng 13,32%), kế đến là hàng hóa và dịch vụ khác (tăng 4,48%) và nhà ở - điện nước - vật liệu xây dựng (tăng 3,9%).

Trong khi đó, giao thông là nhóm giảm sâu nhất với 4,58%, phản ánh xu hướng hạ giá nhiên liệu và cước vận tải.

Giá vàng trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới, tăng 17,58% so với tháng trước và tăng tới 69,56% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân 10 tháng năm nay, giá vàng tăng 50,07%. Cùng chiều, chỉ số đô la Mỹ cũng tăng 0,43% so với tháng trước và 5,57% so với cùng kỳ.

Song song với biến động giá cả, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2025 ước đạt 14.501,6 tỷ đồng, tăng 2,47% so với tháng trước và tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, con số này đạt 144.769,3 tỷ đồng, tăng 14,46% so với cùng kỳ 2024 — mức tăng cao nhất trong nhiều năm, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của sức mua và hoạt động thương mại, du lịch nội địa.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa riêng tháng 10 đạt 11.276 tỷ đồng, chiếm gần 78% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, tăng 2,09% so với tháng trước và gần 11% so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng, doanh thu bán lẻ đạt 107.544,2 tỷ đồng, tăng 14,15%. Thị trường tiêu dùng Nghệ An tiếp tục khởi sắc nhờ kết nối cung - cầu linh hoạt, đa dạng hóa mặt hàng và kết hợp hiệu quả giữa thương mại truyền thống với thương mại điện tử.

Nhìn chung, dù chịu ảnh hưởng từ giá vàng, thực phẩm và các yếu tố thời tiết, mặt bằng giá tại Nghệ An vẫn được kiểm soát trong mức ổn định, không gây biến động lớn đến đời sống người dân. Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch, kinh tế địa phương đang cho thấy những tín hiệu tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2025.

Tác giả: Lê Đình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn