CSGT phá cửa, cứu sống 11 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở Nghệ An

Rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông tại Km387+500 Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện một vụ cháy nhà dân xảy ra tại khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h55. Thời điểm tổ công tác tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bùng phát mạnh, bao trùm một phần ngôi nhà của anh N.B.K., tiềm ẩn nguy cơ lan sang các hộ dân liền kề. Do xảy ra vào đêm khuya, những người bên trong ngôi nhà và người dân xung quanh đều đang ngủ say, không hay biết nguy hiểm đang cận kề.

Hiện trường vụ cháy nhà tại phường Hoàng Mai, Nghệ An

Nhận định tình huống đặc biệt khẩn cấp, các chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng tiếp cận, hô hoán cảnh báo. Tuy nhiên, không nhận được phản hồi từ bên trong, tổ công tác quyết định phá cửa, trực tiếp lao vào đám cháy, đánh thức và đưa 11 người của hai gia đình ra ngoài an toàn, ngay trước thời điểm khói lửa bịt kín lối thoát hiểm.

Không chỉ cứu người, lực lượng CSGT còn kịp thời di dời một xe ô tô tải đang đỗ gần hiện trường, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ lớn có thể xảy ra. Đồng thời, tổ công tác liên hệ Công an phường Hoàng Mai và lực lượng Cảnh sát PCCC để phối hợp xử lý.

Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu phối hợp người dân phá cửa giải cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong ngôi nhà bị cháy

Chỉ ít phút sau, lực lượng chức năng có mặt, triển khai phương án dập lửa. Đến khoảng 2h25 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn