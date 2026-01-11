Cầu thủ Indonesia bị cấm suốt đời vì cú đá kinh hoàng

Sự việc xảy ra ở phút 72 trận đấu giữa Putra Jaya và Perseta 1970 Tulungagung thuộc vòng 1/32 Liga 4 - Cúp Thống đốc Đông Java, trên sân Gelora Bangkalan hôm 5/1. Thời điểm Perseta đang dẫn 4-0, Hilmi bên phía Putra Jaya không tranh chấp bóng mà tung cú đá kiểu kung-fu thẳng vào ngực cầu thủ Firman Nugraha Adhiansyah.

Firman gục xuống sân, phải cáng rời sân trong tình trạng khó thở và được chuyển thẳng tới bệnh viện. Các bác sĩ xác nhận chấn thương không đe dọa tính mạng, song cầu thủ này phải thở oxy và theo dõi đặc biệt. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp với Hilmi.

Liên đoàn bóng đá Đông Java (PSSI Jatim) ra quyết định cấm Hilmi thi đấu vĩnh viễn, đồng thời phạt 2,5 triệu rupiah. Chủ tịch Ủy ban kỷ luật Samiadji Makin Rahmat khẳng định: "Hành vi này không chỉ đi ngược tinh thần thể thao mà còn đe dọa sự an toàn và tính mạng cầu thủ khác. Nó buộc chúng tôi phải áp dụng hình phạt cao nhất".

CLB Putra Jaya lập tức chấm dứt hợp đồng với Hilmi và gửi lời xin lỗi chính thức tới Perseta. Trận đấu khép lại với chiến thắng 7-2 cho Perseta, nhưng kết quả bị lu mờ bởi sự cố lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Hilmi sinh năm 2005 và chưa từng có hành vi bạo lực trước đó. Tuy nhiên, cú đá định mệnh khép lại sự nghiệp non trẻ của anh và cho thấy vấn nạn bạo lực trong bóng đá Indonesia chưa dứt.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn