Nghệ An tham gia Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025

Tham dự lễ tại điểm cầu chính ở Hội trường Bộ Tư pháp có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương; Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, pháp lý quan trọng, là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Qua hơn 12 năm triển khai, đến nay, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 09/11 hằng năm, đã được tổ chức đồng bộ, ngày càng thiết thực, hiệu quả, đã thấm sâu vào đời sống xã hội, được lan tỏa đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và Nhân dân. Tiếp tục khơi dậy tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025.

Tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ Tư pháp đã ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức tại địa chỉ phapluat.gov.vn - nền tảng số dùng chung do Bộ Tư pháp xây dựng, vận hành với sự đồng hành của Tập đoàn FPT nhằm hướng tới mục tiêu “Đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên mới”, đáp ứng yêu cầu cải cách thể chế, thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền, hiện thực hóa tinh thần các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị. Cổng Pháp luật Quốc gia là nền tảng pháp lý số trọng điểm được xây dựng với 06 tính năng mới đột phá về giao diện, tính tích hợp với VNeID, cho phép người dùng đăng nhập định danh điện tử và theo dõi nội dung pháp luật trên ứng dụng công dân số; Kho dữ liệu mở được kết nối với nhiều Bộ, ngành, địa phương, hỗ trợ phân tích, so sánh và theo dõi hiệu lực văn bản; Trang tiếng Anh; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành, trợ lý AI pháp luật phân tích, tóm tắt và hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin pháp luật hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, gắn kết chặt chẽ việc xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành, PBGDPL đưa pháp luật nhanh chóng đi vào đời sống. Các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, thông thoáng, tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cổng Pháp luật quốc gia và các công cụ truyền thông, phổ biến pháp luật cần được phát huy tối đa, kết hợp lắng nghe ý kiến của Nhân dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nêu gương, chủ động học tập, nghiên cứu và chấp hành pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, chống tham nhũng, tiêu cực; người dân chủ động tìm hiểu pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Đặc biệt cần quan tâm đến các nhóm yếu thế, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhân rộng các mô hình hiệu quả và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu...

Tại buổi Lễ, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng thời tôn vinh biểu dương các cá nhân được bình chọn và công nhận Gương sáng pháp luật lần thứ III. Tỉnh Nghệ An vinh dự có 03 cá nhân được vinh danh là Gương sáng pháp luật, đó là ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát; ông Vy Hoàng Hà – Phó Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp; bà Trần Thị Hồng - Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND xã Minh Châu.

Tại Nghệ An, để tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật kết hợp giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho cán bộ và Nhân dân. “Mỗi chúng ta bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống và thực sự thấm sâu vào ý thức, hành động của mỗi người dân, doanh nghiệp, của cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ.

