Highlands Coffee ngừng phục vụ đồ uống liên quan đến sen và vải tại một số điểm bán

Highlands Coffee liên tục bị réo tên vì liên quan tới Đồ hộp Hạ Long - Ảnh: NHẬT XUÂN

Ngày 10-1, Highlands Coffee phát đi thông tin cập nhật làm rõ mức độ liên quan của chuỗi với Đồ hộp Hạ Long, sau những băn khoăn của dư luận về nguồn nguyên liệu đang được sử dụng.

Theo đó, Highlands Coffee thừa nhận hạt sen và vải đóng hộp dùng trong một số sản phẩm được cung ứng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, trong đó có Công ty cổ phần Thực phẩm Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco).

Song song đó chuỗi cho hay đã huy động các nhà cung cấp hiện có, đều đã được thẩm định đầy đủ, nhằm chủ động nguồn nguyên liệu thay thế.

Do đặc thù phân bổ nguồn cung theo khu vực, Highlands Coffee cho biết tạm dừng phục vụ các sản phẩm liên quan đến hạt sen và vải tại một số cửa hàng, không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, hai sản phẩm liên quan trực tiếp đến các nguyên liệu nói trên là trà sen vàng và trà vải, đều là những sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng của thương hiệu.

Trước đó, tối 9-1, Highlands Coffee đã có phản hồi liên quan đến những lo ngại xoay quanh chất lượng sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long, khẳng định không thu mua và chưa từng sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng thông báo trước đó của Highlands Coffee còn chung chung. Việc chỉ nhấn mạnh "không sử dụng sản phẩm không phải thịt" gây "mơ hồ, khó hiểu" chưa làm rõ cụ thể chuỗi đã sử dụng những mặt hàng nào. Và điều quan trọng nhất là có dùng pate trong bánh mì hay không?

Trong khi đó, sáng cùng ngày 10-1, chuỗi The Coffee House cũng thông báo đã tạm dừng phục vụ Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải do có sử dụng một thành phần nguyên liệu từ Đồ hộp Hạ Long.

Doanh nghiệp này đồng thời khẳng định sản phẩm bánh mì pate cột đèn đang kinh doanh tại hệ thống hoàn toàn không sử dụng pate hay bất kỳ sản phẩm chế biến từ thịt nào của Halong Canfoco.

Trước đó, Highlands Coffee bị cộng đồng mạng réo tên bởi trong một số tài liệu tài chính công khai của Đồ hộp Hạ Long, xuất hiện thông tin ghi nhận giao dịch giữa doanh nghiệp này với Công ty cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (đơn vị chủ quản thương hiệu Highlands Coffee). Nhiều người dùng đặt vấn đề liệu Highlands Coffee có sử dụng sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long như bánh mặn hay bánh mì que (có nhân pate) tại các quán trong chuỗi hay không.

Tác giả: ĐỨC THIỆN - NHẬT XUÂN

Nguồn tin: tuoitre.vn