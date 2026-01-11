Thu phí tham quan vịnh Nha Trang 6.000 - 40.000 đồng/lượt

Một trong các đảo du lịch thuộc danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ thu phí du khách tham quan - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Quy chế phối hợp trong việc tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành, sau khi tỉnh Khánh Hòa ngưng thu phí này từ năm 2009.
Các mức phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang và phạm vi thu phí mới, theo tỉnh Khánh Hòa là quy định tại nghị quyết hiện hành của HĐND tỉnh.
Theo đó phạm vi thu phí tham quan là vùng biển, đảo nằm trong ranh giới vịnh Nha Trang (từ mũi Kê Gà đến mũi Cù Hin) được xác định cách đây gần 21 năm, theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa (số 738/QĐ-UB ngày 21-3-2005), ngoại trừ các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt theo phân vùng chức năng Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang.
Theo ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang theo quy định mới đã được Ban Quản lý vịnh Nha Trang tiến hành thu từ ngày 25-9-2025.
Còn việc thu hộ thì cho đến nay mới có một doanh nghiệp là Công ty cổ phần Vinpearl - chi nhánh Nha Trang đồng ý phối hợp thực hiện thu hộ phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang vào thời gian tới, đối với khách du lịch đến các khu du lịch thuộc doanh nghiệp này.
Các doanh nghiệp khác chưa đồng ý thu hộ phí tham quan là do điều kiện tổ chức của doanh nghiệp. Nhưng tất cả khách du lịch thuộc diện phải nộp phí khi đi tham quan theo các tuyến đến các điểm du lịch của các doanh nghiệp đó đều được Ban Quản lý vịnh Nha Trang trực tiếp thu phí tham quan theo quy định, doanh nghiệp không phản đối.
Theo quy định mới, mức phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang hiện thu đối với khách du lịch (người/lượt) như sau: tham quan tuyến đảo Hòn Miễu (Trí Nguyên) 6.000 đồng; các tuyến đảo Hòn Tằm, Hòn Tre, Hòn Một 8.000 đồng; tuyến đảo Hòn Mun 10.000 đồng; nếu đi tổng hợp các tuyến là 40.000 đồng.
Tuy nhiên tỉnh Khánh Hòa miễn thu phí tham quan vịnh Nha Trang với tất cả công dân cư trú tại Khánh Hòa, người Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi.
Chấm dứt thu phí tham quan Khu bảo tồn biển Hòn Mun
Năm 2004, Khánh Hòa bắt đầu thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang. Khởi đầu, tỉnh áp dụng thu phí đối với du khách đi tham quan và lưu trú trên vùng biển, đảo vịnh Nha Trang và vùng lõi Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang.
Đến ngày 15-12-2009, việc thu phí chỉ còn áp dụng cho khách tham quan đảo Hòn Mun trong giới hạn từ mép nước chân đảo ra phía biển 300m. Tháng 12-2016, phạm vi thu phí mở rộng hơn thành "đối với khách tham quan Khu bảo tồn biển Hòn Mun" (không còn chỉ mỗi Hòn Mun).
Nhưng theo ông Đàm Hải Vân - Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, việc thu phí tham quan Khu bảo tồn biển Hòn Mun đã chấm dứt kể ngày 25-8-2025, theo quy định mới tại nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa (số 02/2025/NQ-HĐND) về thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang hiện hành.
Tác giả: PHAN SÔNG NGÂN
Nguồn tin: tuoitre.vn