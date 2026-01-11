Thủ tướng: Huy động được sức mạnh từ nhân dân, góp phần phát triển đất nước

Sáng 11/1, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ.

Năm 2025, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn chuẩn bị 160 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoàn thành các nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương, quyết liệt và tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng trưởng GDP đạt 8,02%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, hoàn thiện thể chế, pháp luật với việc trình Quốc hội thông qua 98 dự án luật, nghị quyết, nhiều nhất từ trước đến nay. Chỉ đạo cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược với việc tổ chức 3 lễ khánh thành, khởi công 564 công trình, dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 5,12 triệu tỷ đồng. Phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; có 2.991 dự án tồn tại vướng mắc, đến nay đã hoàn thành xử lý 926 dự án... Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn 5 năm 4 tháng với trên 334 nghìn căn. Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội vượt kế hoạch đề ra (đạt 102% kế hoạch năm).

Toàn cảnh hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, đại diện Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch... bày tỏ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo đột phá về thể chế, cụ thể hóa các luật, nghị quyết để khơi thông "điểm nghẽn", giải phóng nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết: "Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung vào các vấn đề về đất đai, tài nguyên môi trường, biển, hải đảo, bảo vệ môi trường...; đưa các nguồn tài nguồn quan trọng vào khai thác, sử dụng, tạo nền tảng cho hình thành và phát triển các ngành công nghiệp mới của nước. Bên cạnh đó chỉ đạo để mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo ngành hàng và vùng trồng, gắn với chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Tập trung cùng với các địa phương giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, thông qua kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, quy chuẩn về phát thải môi trường".

Còn Bộ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Văn Thắng cho hay, nay trong quý I/2026, Bộ Tài Chính tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, ban hành toàn bộ các văn bản, hướng dẫn luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua. Thứ hai, thể chế hóa và triển khai hiệu quả nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước vừa được ký ban hành và sắp tới là Đề án phát triền kinh tế có vốn nước ngoài, để nâng cao sức cạnh tranh, khả năng thích ứng hiệu quả của các doanh nghiệp trong nước trên thị trường quốc tế. Bộ cũng thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả các chính sách, tài chính, ngân sách đã ban hành để kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo ra không gian, động lực phát triển mới và củng cố vững chắc nền tài chính quốc gia".

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy bộ Chính phủ đặc biệt quan tâm, xác định là nhân tố quyết định bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Đảng ủy Chính phủ quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng về chính trị. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; gắn với thực hiện hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành thể hiện sự lãnh đạo của Đảng ở mấy điểm. Một là "biến nguy thành cơ", "biến tư duy thành nguồn lực", "biến thách thức thành động lực" và huy động được sức mạnh từ nhân dân, góp phần phát triển đất nước. Trên tinh thần đó đã tạo được nền tảng, tạo được đà, tạo lực, tạo thế, tạo được niềm tin để đưa đất nước phát triền nhanh, bền vững trong giai đoạn tới", Thủ tướng nhấn mạnh.

Năm 2026, Thủ tướng cho rằng, Đảng ủy Chính phủ cần tiếp tục tham mưu cho Đảng và thực hiện các nhóm nhiệm vụ chiến lược: hoàn thiện "thể chế chiến lược" hiện đại, hội nhập, cạnh tranh cao, phát triển kinh tế xã hội; huy động và phát huy hiệu quả các "nguồn lực chiến lược" từ thể chế, lợi thế cạnh tranh, không gian, dư địa phát triển; tiếp tục đầu tư "hạ tầng chiến lược" đồng bộ, mở ra không gian phát triển mới...; tập trung phát triển, làm chủ các "công nghệ chiến lược", tạo bước đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh quốc gia; tạo vị thế "cân bằng chiến lược" trong quan hệ quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

"Tập trung xây dựng và thực hiện tầm nhìn chiến lược. Thứ hai là tự chủ về chiến lược. Thứ ba là thực hiện 2 mục tiêu chiến lược. Trên cơ sở đó phải thực hiện 5 chiến lược cụ thể: hoàn thiện thể chế chiến lược, huy động nguồn lực chiến lược, đầu tư cho hạ tầng chiến lược, phát triển công nghệ chiến lược và tạo thế cân bằng chiến lược", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng đề nghị Đảng ủy Chính phủ tiếp tục xây dựng Đảng bộ Chính phủ đoàn kết, thống nhất, trọng sạch, vững mạnh toàn diện; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các căn đổi lớn.

Các đại biểu tại hội nghị.

Thủ tướng đề nghị tập trung chỉ đạo công tác tổ chức, phục vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; Quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 244 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KTXH năm 2026, Nghị quyết 01 của Chính với ổn định phủ; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị đã được ban hành. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, trong đó tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, tổ chức vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kiến tạo, phục vụ phát triển. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược với tinh thần quyết tâm và yêu câu cao hơn. Đồng thời giữ vững độc lập chủ quyền, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định cho phát triển.

Thủ tướng đề nghị ngay sau hội nghị, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ căn cứ kết luận hội nghị, khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả, trách nhiệm tô chức thực hiện; phấn đấu hoàn thành toàn diện, đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2026.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Bằng khen của Đảng ủy Chính phủ cho các tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm 2025.

Tác giả: Lại Hoa

Nguồn tin: Báo VOV