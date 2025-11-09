Nghệ An tham dự phiên họp thứ 21 về các công trình, dự án ngành giao thông vận tải

Tham dự phiên họp tại điểm cầu Nghệ An có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu chính – Trụ sở Chính phủ (ảnh: chinhphu.vn)

Tăng tốc, bứt phá tận dụng thời tiết thuận lợi triển khai các dự án, công trình trọng điểm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu (ảnh: chinhphu.vn)

Đặt vấn đề tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết hiện có 120 dự án, dự án thành phần thuộc phạm vi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố, thuộc 3 lĩnh vực đường bộ, hàng không và cảng biển.

Đến nay, đã có 19 dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. Các dự án hoàn thành đã góp phần tạo ra không gian phát triển mới, giảm chi phí logistics, người dân đi lại thuận lợi, đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân, cho doanh nghiệp và nâng giá trị gia tăng của đất.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Từ nay đến ngày 19/12 (ngày tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn) chỉ còn gần 2 tháng, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ đây là giai đoạn vô cùng quan trọng để tăng tốc, bứt phá tận dụng thời tiết thuận lợi triển khai các dự án, công trình trọng điểm.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu tập trung báo cáo, thảo luận với tinh thần "6 rõ" - rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm. Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ chia sẻ, trân trọng cảm ơn các chủ đầu tư, nhà thầu, các chủ thể liên quan đã nỗ lực, tích cực, cố gắng triển khai thi công các dự án trong điều kiện thời tiết khó khăn, mưa lớn liên tục ở nhiều nơi trên cả nước, với tinh thần "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió".

Tại phiên họp, Bộ Xây dựng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo, chỉ rõ tồn tại, vướng mắc, khó khăn, đề xuất rõ biện pháp triển khai cho thời gian tới, nhất là các dự án phải hoàn thành trong năm 2025.

Các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp liên quan báo cáo về công tác bàn giao mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật cho các dự án; tình hình thi công các dự án trong kế hoạch hoàn thành 3.000 km đường cao tốc vào năm 2025; tình hình thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án giao thông kết nối với sân bay Long Thành; tình hình tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan vật liệu xây dựng…

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tại phiên họp lần thứ 20 ngày 10/9/2025, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã giao 30 nhiệm vụ cho các Bộ, ngành và địa phương trong đó tập trung vào tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công, khánh thành các dự án dịp 19/12/2025. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 8 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu, trong đó có một số nhiệm vụ quan trọng. Các cơ quan đang tích cực triển khai 21 nhiệm vụ (10 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên; 11 nhiệm vụ chưa đến thời hạn). Hiện còn 01 nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Chủ động triển khai các nội dung dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã báo tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Theo đó, tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành như Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan để hoàn thiện cơ sở pháp lý. Hội đồng thẩm định Nhà nước đã hoàn thành việc thẩm định và ban hành Báo cáo số 109/BC-HĐTĐNN ngày 05/11/2025 về kết quả thẩm định báo cáo tiền khả thi dự án, trình Chính phủ xem xét thông qua; dự kiến trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV.

Về công tác chuẩn bị và giải phóng mặt bằng, Tỉnh đã chủ động rà soát trước các nội dung như hướng tuyến để đảm bảo tối ưu, trong đó tiến hành rà soát diện tích đất đai, tài sản, công trình cũng như số hộ dân bị ảnh hưởng. Dự kiến có khoảng 231 hộ bị ảnh hưởng bởi đất ở, khoảng 189 hộ dân cần tái định cư. Dự kiến xây dựng 08 khu tái định cư tại các khu vực: Hưng Nguyên (1), Vạn An (1), Hợp Thành (1), Nam Đàn (2), Xuân Lâm (1), Hoa Quân (2) và Kim Bảng (2). Hiện, 9/9 xã đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng và Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tỉnh sẽ tiếp tục tính toán cụ thể về tổng vốn đầu tư của dự án để có đề xuất chi tiết lên Trung ương sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia. Nhấn mạnh nguyên tắc là mục tiêu không thay đổi các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nỗ lực để vượt mục tiêu 3.000 km đường cao tốc và 1.700 km đường ven biển. Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng kiểm soát chặt chẽ tiến độ triển khai thực hiện các dự án.

Dự kiến khánh thành tuyến đường cao tốc vào ngày 19/12/2025, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, nhà thầu cần chủ động, làm ngay những việc theo thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần làm việc phải vượt nắng thắng mưa, không thua mưa bão, làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ, đồng thời lưu ý không được để công nhân “cô đơn” trên công trường, cần thường xuyên thăm, động viên công nhân, người lao động thực hiện dự án.

Nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương cần phải chủ động báo cáo, đề xuất để được tháo gỡ.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ quan điểm không được đầu tư mới khi các đoạn tuyến cũ đi qua các địa phương chưa làm xong. Yêu cầu làm việc nào dứt điểm việc đó. Muốn đạt được mục tiêu thì quyết tâm phải rất cao, nỗ lực phải rất lớn, hành động phải rất quyết liệt; phân công phải rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời gian để hoàn thành.

Thủ tướng Chính phủ giao các Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn các Tổ công tác tiếp tục kiểm tra, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm.

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã giao nhiệm vụ cho từng Bộ, ngành, địa phương, nhà thầu trong triển khai các dự án giao thông trọng điểm liên quan; đồng thời lưu ý cần phải thực hiện tốt việc khen thưởng, động viên về vật chất và tinh thần cho những cá nhân, tổ chức, đơn vị, địa phương làm tốt; xử lý nghiêm những trường hợp tiêu cực, vi phạm trong quá trình thực hiện các công trình, dự án...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn