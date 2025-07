Điều tra nghi án phóng hỏa do mâu thuẫn tình cảm, chồng tử vong, vợ nguy kịch

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ án xảy ra đôi vợ chồng hờ bị bỏng nặng, một người tử vong, một người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, ông L.M.T. và bà N.T.T.V. sinh sống với nhau như vợ chồng từ hơn 10 năm nay tại thôn Phong Phú 1 (xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng). Cả hai đều làm thuê kiếm sống và không có con chung.

Bên trong căn nhà xảy ra vụ cặp vợ chồng hờ trong tình trạng bị cháy khiến người chồng tử vong. (Ảnh: VKS).

Vào 3h sáng 23/7, người thân sống gần đó nghe tiếng la hét, kêu cứu từ nhà của bà V. nên mở cửa ra kiểm tra.

Lúc này, họ phát hiện ông T. và bà V. trong tình trạng bị lửa bao trùm. Người thân đã tri hô, dập lửa và đưa cả hai đi bệnh viện cấp cứu. Đến 11h cùng ngày, ông T. tử vong. Bà V. bị bỏng nặng trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, nghi ngờ vụ việc do người chồng phóng hỏa đốt vợ rồi tự sát do ghen tuông.

