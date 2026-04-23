Gần 8.000 người thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến di cư

Theo IOM, tổng số người tử vong hoặc mất tích trên các tuyến di cư toàn cầu từ năm 2014 đến nay đã vượt 82.000 người. Ảnh minh họa Reuters.

Báo cáo công bố ngày 22/4 của IOM cho thấy tổng cộng 7.904 người được ghi nhận đã tử vong hoặc mất tích trong năm qua. Con số này giảm so với mức cao kỷ lục 9.197 trường hợp trong năm 2024. Tuy nhiên, IOM lưu ý mức giảm này một phần do khoảng 1.500 trường hợp nghi ngờ chưa thể xác minh vì việc cắt giảm nguồn lực hỗ trợ.

Bà Maria Moita, Giám đốc bộ phận nhân đạo và ứng phó của IOM, nhấn mạnh: “Những con số này phản ánh thất bại chung của chúng ta trong việc ngăn chặn các thảm kịch”. Bà cho biết nhiều nạn nhân đã thiệt mạng trong các “vụ đắm tàu vô hình” – những trường hợp cả con thuyền biến mất trên biển mà không để lại dấu vết.

Tính từ năm 2014 đến nay, tổng số người tử vong hoặc mất tích trên các tuyến di cư toàn cầu đã vượt 82.000 người. Theo IOM, hơn 40% số ca tử vong và mất tích xảy ra trên các tuyến đường biển hướng tới châu Âu.

Mặc dù tổng số người đến châu Âu có xu hướng giảm, nhưng cơ cấu người di cư đã thay đổi đáng kể. Công dân Bangladesh hiện là nhóm đến đông nhất, trong khi số người Syria giảm sau các thay đổi về chính trị và chính sách.

Tuyến đường Tây Phi hướng về phía Bắc ghi nhận khoảng 1.200 trường hợp tử vong. Số trường hợp tại châu Á cũng tăng đáng kể.

Tổng Giám đốc IOM, bà Amy Pope, nhận định các tuyến di cư “đang thay đổi chứ không hề giảm mức độ nguy hiểm”. Theo bà, xung đột, biến đổi khí hậu và các thay đổi chính sách đang khiến dòng người di cư chuyển hướng, nhưng rủi ro trên hành trình vẫn ở mức rất cao.

Tác giả: Duy Tiến

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân