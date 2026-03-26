Hơn 900 người di cư châu Phi thiệt mạng trên Biển Đỏ

Theo báo cáo vừa công bố của Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM), trong năm qua, tuyến di cư “Lối Đông” từ vùng Sừng châu Phi đến bán đảo Ả rập, đã ghi nhận số người thiệt mạng cao kỷ lục, lên tới 922 người, gấp đôi các năm trước. Báo cáo cho biết, mỗi năm, có hàng chục nghìn người di cư từ các nước Ethiopia, Somalia và các quốc gia phụ cận, đã tìm cách vượt biển Hồng Hải (biển Đỏ), để tìm kiếm việc làm với nguồn thu nhập tốt tại các nước Vùng Vịnh giàu có. Trong hành trình này, người di cư châu Phi chủ yếu chọn điểm xuất phát là Djibouti và điểm đến ban đầu là Yemen.

Tuy nhiên, nhiều vụ tai nạn chìm thuyền chở người di cư đã xảy ra trên biển Đỏ, cướp đi mạng sống của hàng trăm người mỗi năm. Bên cạnh đó, rất nhiều người di cư đã bị mắc kẹt tại Yemen, quốc gia nghèo đói nhất tại khu vực bán đảo A rập, thay vì đến được các quốc gia Vùng Vịnh.

IOM hy vọng tình trạng người di cư châu Phi qua biển Đỏ sang bán đảo Ả rập trong năm 2026 này sẽ giảm xuống. Nguyên nhân là bởi Ethiopia, quốc gia chiếm đa số người di cư qua biển Đỏ, được dự báo sẽ có mức tăng trưởng kinh tế tốt, ước tính lên tới 10% trong năm nay.

Tác giả: Bá Thi

